Важкі дивани відходять у минуле: ці моделі вдвічі дешевші і приїзджають у звичайній коробці

Такі меблі достатньо лише розпакувати — збирати їх не потрібно

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На ринку меблів набирає популярності новий тип диванів, який помітно відрізняється від звичних моделей. Такі дивани більш дешеві та їх простіше доставляти.

Як пояснили у виданні "LosAndes 142", такі моделі не мають дерев’яного чи металевого каркаса, доставляються у компактній коробці та після розпакування самі набувають потрібної форми. Мовиться про безкаркасні дивани.

Основу таких меблів становить спеціальна піна високої щільності, тому вони залишаються м’якими, легкими та не потребують складання. Достатньо відкрити упаковку — і через деякий час диван повністю розправляється.

Однією з головних причин популярності таких моделей стала нижча ціна. Завдяки вакуумному пакуванню виробники можуть перевозити більше диванів за один раз, що зменшує витрати на транспортування. У результаті покупці нерідко можуть придбати такі меблі майже вдвічі дешевше за традиційні моделі.

Ще одна перевага — простота доставки. Компактна упаковка без проблем проходить через вузькі двері, ліфти та сходові клітки, що особливо зручно для мешканців багатоповерхівок.

Безкаркасні дивани. Фото: LosAndes 142

Втім, експерти радять уважно дивитися на характеристики перед покупкою. Найважливішим показником є щільність піни, адже саме від неї залежить, як довго диван зберігатиме форму.

Якісні моделі з піною високої щільності можуть прослужити від 7 до 10 років за умови правильного використання. Натомість дешевші варіанти з менш щільним наповнювачем нерідко починають просідати вже через рік.

Також варто звернути увагу на матеріал чохла. Практичні тканини, які можна прати, допомагають довше зберегти охайний вигляд меблів і спрощують догляд за ними.

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