Тяжелые диваны уходят в прошлое: эти модели вдвое дешевле и приезжают в обычной коробке

Такую мебель достаточно только распаковать — собирать ее не нужно

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На рынке мебели набирает популярность новый тип диванов, который заметно отличается от привычных моделей. Такие диваны дешевле, и их проще доставлять.

Как объяснили в издании "LosAndes 142", такие модели не имеют деревянного или металлического каркаса, доставляются в компактной коробке и после распаковки сами приобретают нужную форму. Речь идет о бескаркасных диванах.

Основу такой мебели составляет специальная пена высокой плотности, поэтому она остается мягкой, легкой и не требует сборки. Достаточно открыть упаковку – и через некоторое время диван полностью расправляется.

Одной из главных причин популярности таких моделей стала более низкая цена. Благодаря вакуумной упаковке производители могут перевозить больше диванов за один раз, что уменьшает затраты на транспортировку. В результате покупатели нередко могут приобрести такую мебель почти вдвое дешевле традиционных моделей.

Еще одно преимущество – простота доставки. Компактная упаковка без проблем проходит через узкие двери, лифты и лестничные клетки, что особенно удобно для обитателей многоэтажек.

Бескаркасные диваны. Фото: LosAndes 142

Впрочем, эксперты советуют внимательно смотреть на характеристики перед покупкой. Важнейшим показателем является плотность пены, ведь именно от нее зависит, как долго диван будет сохранять форму.

Качественные модели с пеной высокой плотности могут прослужить от 7 до 10 лет при правильном использовании. Дешевые варианты с менее плотным наполнителем нередко начинают проседать уже через год.

Также следует обратить внимание на материал чехла. Практические ткани, которые можно стирать, помогают дольше сохранить аккуратный вид мебели и упрощают уход за ней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о современном решении для ванной, которое помогает сэкономить пространство и придает интерьеру стильный вид.