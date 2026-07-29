Мікрохвильовка не знадобиться: як швидко розморозити м'ясо за допомогою лише металевих мисок

Цей спосіб значно прискорює розморожування

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Розморозити м'ясо за кілька хвилин можна і без спеціальної техніки. У цьому допоможуть звичайний кухонний посуд.

Для цього знадобляться лише дві алюмінієві миски або каструлі та герметично запаковане м'ясо. Про лайфхак детально написали у виданні "LosAndes 142".

Спочатку покладіть одну металеву миску догори дном на рівну поверхню. Зверху розмістіть заморожене м'ясо в герметичному пакеті або контейнері, а потім накрийте його другою алюмінієвою мискою. Так утворюється своєрідний "сендвіч", який допомагає швидше передавати тепло до продукту.

Простий спосіб розморозити швидко м'ясо. Фото: Телеграф

Секрет методу полягає в тому, що алюміній добре проводить тепло. Метал поступово передає кімнатну температуру до поверхні м'яса, а вага верхньої миски покращує контакт і пришвидшує процес. Найкраще цей спосіб працює з тонкими шматками м'яса або стейками.

Втім, залишати продукт надовго при кімнатній температурі не можна. Зовнішній шар м'яса нагрівається швидше, ніж середина, а це створює умови для розмноження бактерій. Саме тому після розморожування м'ясо потрібно одразу готувати.

Фахівці також не радять використовувати для розморожування гарячу воду або залишати м'ясо під прямими сонячними променями. Якщо йдеться про великі шматки, найбезпечнішим способом залишається повільне розморожування в холодильнику. Коли часу обмаль, альтернативою може бути холодна вода, яку потрібно періодично змінювати.

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