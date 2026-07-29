Микроволновка не понадобится: как быстро разморозить мясо с помощью только металлических мисок

Этот способ значительно ускоряет размораживание

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Разморозить мясо через несколько минут можно и без специальной техники. В этом поможет обычная кухонная посуда.

Для этого понадобятся две алюминиевые миски или кастрюли и герметично упакованное мясо. О лайфхаке подробно написали в издании "LosAndes 142".

Сначала положите одну металлическую миску вверх дном на ровную поверхность. Сверху поместите замороженное мясо в герметичном пакете или контейнере, затем накройте его второй алюминиевой миской. Так образуется своеобразный "сэндвич", помогающий быстрее передавать тепло к продукту.

Простой способ быстро разморозить мясо. Фото: Телеграф

Секрет метода состоит в том, что алюминий хорошо проводит тепло. Металл постепенно передает комнатную температуру к поверхности мяса, а вес верхней миски улучшает контакт и ускоряет процесс. Лучше всего этот способ работает с тонкими кусками мяса или стейками.

Впрочем, оставлять продукт надолго при комнатной температуре нельзя. Наружный слой мяса нагревается быстрее, чем середина, что создает условия для размножения бактерий. Поэтому после размораживания мясо нужно сразу готовить.

Специалисты также не рекомендуют использовать для размораживания горячую воду или оставлять мясо под прямыми солнечными лучами. Если речь идет о больших кусках, самым безопасным способом остается медленное размораживание в холодильнике. Когда времени мало, альтернативой может быть холодная вода, которую нужно периодически менять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким признакам можно определить качественную говядину. Своими советами поделился мясник с 20-летним опытом.