У Києві водій маршрутки накинувся з лайкою на пасажирів через українську: деталі скандалу

Чоловік взагалі поводився неадекватно

У Києві водій маршрутного таксі неадекватно поводився з пасажирами, які звертались до нього українською мовою. Зокрема, він кілька разів використовував матюки на адресу людей, які дякували йому за те, що він зупинявся.

Про це виданню Oboz повідомила одна з пасажирок, у присутності якої сталася ця подія. Справою вже зайнялася поліція.

"Я поверталась додому на маршрутному автобусі № 535. Водій транспорту поводився дивно та під час руху кілька разів розмовляв по телефону російською. Крім того, він постійно бурмотів собі щось під ніс, вступав у короткі дискусії з пасажирами, які до нього звертались, а на українську мову реагував доволі агресивно", – розповіла жінка.

За її словами, чоловік кілька разів казав: "Иди на х*й со своим "дякую". Також водій перекривлював українськомовних пасажирів: "На зупинці" она говорит". Крім того, у відповідь на фразу українською він сказав: "Африка!"

Жінка поінформувала журналістів, що вже звернулась із заявою до поліції. Правоохоронці почали перевірку за цим фактом.

Раніше мовний скандал стався у Броварах на Київщині. Місцевий активіст попросив компанію жінок вимкнути російську музику, а вони у відповідь почали агресивно поводитись. Молодик, який ймовірніше був напідпитку почав плюватись на активіста та вигукувати нецензурні слова.