Справжній скарб для грибників: де знаходиться грибна поляна з рясним урожаєм (фото)

Грибів вистачить на всю родину

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На Рівненщині відкрили грибний сезон. У мережі показали цьогорічний улов, зібраний у селі Храпин Вараського району.

Фото грибів опублікували в одній із соціальних мереж.

"Грибний сезон на Рівненщині вже офійно відкрито", — йдеться у публікації.

Село Храпин Вараського району. Фото: Google maps

Грибний сезон на Рівненщині. Фото: tvoe_rivne/threads

На фото, ймовірно, білі гриби. Фото: tvoe_rivne/threads

Гриби зібрали у селі Храпин Вараського району. Фото: tvoe_rivne/threads

Автор допису не уточнив, які саме гриби потрапили до кошика. Водночас за зовнішнім виглядом вони схожі на боровики, більш відомі як білі гриби.

Що відомо про білий гриб

Білий гриб (Boletus edulis) вважається одним із найцінніших їстівних грибів. Його цінують за насичений смак, аромат та поживні властивості.

Білі гриби. Фото: igormelika.com.ua

Для боровика характерні:

масивна світла або коричнева ніжка;

опуклий капелюшок коричневих відтінків;

щільна біла м'якоть, яка не темніє після розрізання;

приємний грибний аромат.

Найчастіше білі гриби ростуть у хвойних, листяних та змішаних лісах. Їх можна зустріти під соснами, дубами, березами та ялинами.

Коли триває грибний сезон

Традиційно сезон білих грибів в Україні припадає на період із червня до жовтня. Найбільш сприятливими умовами для їхнього росту є тепла погода та достатня кількість опадів.

Після дощів і помірного потепління грибники нерідко знаходять великі врожаї боровиків уже через кілька днів. Саме тому липень та серпень вважаються одним із найкращих періодів для "тихого полювання".

Про що варто пам'ятати грибникам

Фахівці наголошують, що збирати варто лише добре відомі їстівні гриби. Якщо виникають сумніви щодо виду знахідки, від її вживання краще відмовитися.

Про що варто пам'ятати грибникам. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Крім того, не рекомендується збирати гриби поблизу автомобільних доріг, промислових об'єктів та сміттєзвалищ, оскільки вони здатні накопичувати шкідливі речовини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили гриб під назвою Квітохвісник Арчера.