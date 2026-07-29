В лесах Украины появились первые маслята: как их отличить от других за 5 секунд (фото)

Грибники показывают полные ведра из леса

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В Украине уже появились первые маслята – грибники делятся своими находками из леса. В то же время, перед сбором следует знать основные признаки, которые помогут отличить эти грибы от других.

Одну из таких "тихих охот" показали в Telegram-канале "Винница ИНФО 24/7 Новости Свет Винницкой области" — на видео видно, что автору удалось собрать целое ведро грибов, а рядом в лесу еще осталось немало маслят.

Появление первых грибов стало приятной новостью для любителей лесных прогулок, ведь маслята считаются одними из самых популярных сезонных грибов. Они часто растут группами, поэтому если удалось найти один гриб, следует внимательно посмотреть вокруг – рядом могут быть еще десятки.

Как отличить их от других грибов

Отличить маслята от других грибов можно буквально за несколько секунд. Главный признак — скользкая, блестящая шляпа, словно покрытая маслом, из-за чего они и получили свое название. Обычно шляпка имеет коричневый или желтоватый оттенок, а под ним расположен не пластинчатый, а ячеистый слой с мелкими трубочками. Еще одна отличительная черта — светлая ножка, иногда с кольцом под шляпкой.

Маслята: основные признаки и сравнение грибов. Фото: инфографика Телеграфа, сгенерированная ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал о месте, которое стало настоящей находкой для грибников, — там показали лужайку с богатым урожаем грибов.