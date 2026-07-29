Для ТЦК заборонені наручники та газові балончики: на що ще діє табу

Норми законодавства розповсюджується як на спецзасоби, так і на різні види зброї

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Працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають права застосовувати до цивільних громадян кайданки, газові балончики, гумові кийки та інші спецзасоби. А якщо такі випадки трапляються, вони не є частиною офіційної практики цих установ і розцінюються як порушення з боку окремих військовослужбовців.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Тарас Гринько. За його словами, йдеться не лише про спецзасоби, а й про холодну та вогнепальну зброю.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини в умовах воєнного стану Гринько зазначив, що працівникам ТЦК "не дозволяється використовувати ніякі засоби проти цивільного населення". Він наголосив, якщо окремі військовослужбовці використовують спецзасоби проти цивільних, такі дії не передбачені правилами роботи ТЦК і не є офіційною практикою.

Хто в Україні може використовувати кайданки, газові балончики та кийки?

Варто зауважити, що питання використання спецзасобів регулюється Постановою Кабінету міністрів України №1024 від 20.12.2017 року. Згідно з документом, це право мають лише Національна поліція, СБУ, Національна гвардія, ДПСУ та інші правоохоронні органи під час затримання злочинців, припинення правопорушень та захисту громадян.

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