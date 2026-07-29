Десертні помідори з цибулею на зиму: рецепт закуски, яка розлетиться зі столу

Усього кілька інгредієнтів — і взимку у вас буде ідеальна закуска

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Існує безліч способів заготовити помідори на зиму. Один із найвдаліших рецептів — десертні мариновані помідори. Вони зазвичай до вподоби навіть тим, хто не надто любить консервацію. Завдяки особливому співвідношенню цукру та оцту в маринаді помідори виходять м'якшими й солодшими, ніж у класичних рецептах, а цибуля встигає просочитися і стає приємною хрусткою добавкою до основного овочу.

Рецептом такої заготовки на зиму з нами поділилися на сторінці innakluchnik31 в Instagram.

Як закрити десертні помідори з цибулею — покроковий рецепт

Для цього рецепта важливо обирати помідори твердих сортів, які не розваряться під час заливання гарячим маринадом. Цибулю краще нарізати кільцями одинакової товщини, щоб вона рівномірно промаринувалася разом із помідорами. Банки та кришки перед закручуванням обов'язково потрібно простерилізувати.

Інгредієнти на літрову банку:

помідори твердих сортів — 500-600 г

цибуля — 1 шт.

лавровий лист — 1 шт.

перець запашний — 3-4 горошини

гвоздика -1-2 бутони

Для маринаду:

вода — 1 літр;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 6 ч. л.;

оцет 9% — 4 ст. л.

Рецепт маринованих помідорів з цибулею на зиму. Скріншот Instagram/innakluchnik31

Спосіб приготування: