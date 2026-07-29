Не всі здогадаються: яку назву "АТБ" носив до появи знайомої вивіски

Яку назву мала мережа

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сьогодні мережа "АТБ" є однією з найбільших в Україні, однак перші магазини компанії працювали зовсім під іншими назвами. До появи знайомого бренду минуло кілька років, а концепція мережі неодноразово змінювалася.

Як повідомляє портал RAU, назва "АТБ" з'явилася далеко не відразу.

Від "Клена" до "Продуктів"

Витоки майбутньої торгівельної мережі сягають 1993 року. Перші магазини компанії відкрилися у Дніпрі. Вони працювали під різними назвами, серед яких — "Клен", "Каштан", "Тополя" та інші.

Згодом компанія вирішила уніфікувати вивіски, змінивши їх на простішу назву — "Продукти". У компанії жартували, що зміна вивісок пов’язана з тим, що закінчилися види відомих городянам дерев.

Вивіска "Продукти".

Коли з'явився бренд АТБ

Попри те, що компанія працювала на ринку раніше, знайома українцям вивіска АТБ з'явилася лише наприкінці 1990-х років.

Перший торговий об'єкт під брендом АТБ відкрився у 1998 році. Саме з цього моменту компанія почала розвивати єдину торговельну мережу під спільною назвою.

Сучасний вигляд "АТБ"

Раніше "Телеграф" розповідав звідки взялася назва "АТБ".