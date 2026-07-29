Чому собака перестає слухатися господаря — проста психологічна причина

Собака повинна поважати свого господаря

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Собака може перестати слухатись свого господаря через "розмиття" правил та норм поведінки. Наприклад, якщо одного дня тварину сварять за певний проступок, а іншими разом "відпускають" ситуацію, вона може це сприйняти як дозвіл на таку поведінку.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла кінолог приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь. Вона зазначила, що собака повинна поважати свого господаря, неважливо це чоловік, чи жінка.

За її словами, у вихованні домашньої тварини потрібна послідовність. А також чіткість правил та меж дозволеного.

"Коли людина сьогодні сварить собаку за щось, а завтра дозволяє це робити, бо не вистачає терпіння, бо здається, або, так би мовити, здає якби свої позиції. І пес розуміє, що можна не слухати таку людину. А взагалі, краще за все, собаки слухають тих людей, які люблять себе, які поважають межі своїх кордонів. І це може бути як чоловік, так і жінка. Тут неважливо", — розповіла Працонь.

Чому собака може перестати реагувати на свого господаря

За словами кінологині, поведінка та реакції собаки формуються щодня. Навіть після успішного навчання тварині потрібні регулярні повторення правил та норм поведінки. А якщо власник перестає займатися собакою, тварина може поступово повертатися до старих моделей поведінки.

До основних помилок у вихованні можна віднести:

відсутність чітких правил у домі;

різна реакція членів сім'ї на однакову поведінку тварини;

нерегулярні тренування;

недостатнє спілкування з собакою.

Собака повинна розуміти, чого від неї хоче господар. Фото ілюстративне

Раніше "Телеграф" розповідав, що головною помилкою українців у вихованні собак є не жорстокість.