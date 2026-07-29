Українець виявив "руського" на своєму городі: вбивати не став — приносить користь
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Цей вид павуків зустрічається майже по всій Україні
Мешканець України виявив на городі величезного павука. Непроханим гостем виявився південноруський тарантул (Lycosa singoriensis).
Цією знахідкою поділився в threads Олексій Колесник, який веде блог про екологію, біологію та тварин. Публікація завірусилася в мережі, адже цей павучок вражає своїми розмірами.
З кожним роком на городі та клумбах стає все більше таких красенів.
Це один із найефективніших природних мисливців, що допомагає стримувати чисельність багатьох комах.
Тарантул південноукраїнський риє глибокі нори, вистелені павутинням, а вночі виходить на полювання. Попри моторошний вигляд, для людини він майже не становить загрози.
У мережі павучок викликав справжній фурор. Користувачі вражені його розмірами, проте особисто не хотіли б зустрітися з ним.
"Який пухнастик, ви його гладили?"
"Як я зрозумів, це тепер його город!"
"Змінити країну проживання через війну? ❌
Змінити країну проживання через павука? ✅"
"Я звичайно ж шкодую всяких павучків, які часто влазять у будинок і намагаюся не нашкодити. Але я була б рада, якби ми взаємно трималися з ними на безпечній відстані один від одного. Бажано в кілька десятків кілометрів."
Автор посту називає павука "південноукраїнським", проте згідно з українською Wikipedia, цей вид правильніше називати південноруським або південноросійським, а в розмовній мові зустрічається варіант мизгир. Примітно, що на інших мовами цього тарантула часто називають на честь тих територій, де його знаходять: "руський", "татарський", "джунгарський" і т.д. "Українським" його вважають поляки, а "румунським" — румуни.
Цей тарантул віддає перевагу посушливим умовам, тому природним середовищем його проживання служать пустелі, напівпустелі, степи й зрідка лісостепові зони. Його також можна зустріти на сільськогосподарських угіддях, у садах та городах, по берегах річок та інших локаціях з м’яким ґрунтом. Ареал проживання охоплює регіони Центральної та Східної Європи, а також Кавказ, Малу Азію, Іран та країни Центральної та Східної Азії. На території України вид поширений повсюдно, за винятком центральної частини Карпат, хоч і там його можна зустріти у вулканічному хребті. У північних регіонах він спостерігається лише зрідка, переважно на берегах рік з піщаними ґрунтами.
Південноруський тарантул приносить велику користь природі та сільському господарству, виступаючи активним регулятором чисельності шкідливих комах. Мизгир отруйний, проте його укус для людини можна порівняти з жалем шершня і призводить до виникнення місцевого набряку. Після укусу з’являється біль і припухлість, а шкіра в ураженому місці часом набуває жовтуватого відтінку, який може зберігатися до двох місяців.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка виявила у себе в саду незвичайного павука з екзотичною зовнішністю. Він здатний змінювати своє забарвлення, як справжній хамелеон.