Українець виявив "руського" на своєму городі: вбивати не став — приносить користь

Цей вид павуків зустрічається майже по всій Україні

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Мешканець України виявив на городі величезного павука. Непроханим гостем виявився південноруський тарантул (Lycosa singoriensis).

Цією знахідкою поділився в threads Олексій Колесник, який веде блог про екологію, біологію та тварин. Публікація завірусилася в мережі, адже цей павучок вражає своїми розмірами.

З кожним роком на городі та клумбах стає все більше таких красенів. Це один із найефективніших природних мисливців, що допомагає стримувати чисельність багатьох комах. Тарантул південноукраїнський риє глибокі нори, вистелені павутинням, а вночі виходить на полювання. Попри моторошний вигляд, для людини він майже не становить загрози. Олексій Колесник

Південноруський тарантул/Фото: threads.com/@about_plants_

Південноруський тарантул/Фото: threads.com/@about_plants_

У мережі павучок викликав справжній фурор. Користувачі вражені його розмірами, проте особисто не хотіли б зустрітися з ним.

"Який пухнастик, ви його гладили?"

"Як я зрозумів, це тепер його город!"

"Змінити країну проживання через війну? ❌

Змінити країну проживання через павука? ✅"

"Я звичайно ж шкодую всяких павучків, які часто влазять у будинок і намагаюся не нашкодити. Але я була б рада, якби ми взаємно трималися з ними на безпечній відстані один від одного. Бажано в кілька десятків кілометрів."

Автор посту називає павука "південноукраїнським", проте згідно з українською Wikipedia, цей вид правильніше називати південноруським або південноросійським, а в розмовній мові зустрічається варіант мизгир. Примітно, що на інших мовами цього тарантула часто називають на честь тих територій, де його знаходять: "руський", "татарський", "джунгарський" і т.д. "Українським" його вважають поляки, а "румунським" — румуни.

Цей тарантул віддає перевагу посушливим умовам, тому природним середовищем його проживання служать пустелі, напівпустелі, степи й зрідка лісостепові зони. Його також можна зустріти на сільськогосподарських угіддях, у садах та городах, по берегах річок та інших локаціях з м’яким ґрунтом. Ареал проживання охоплює регіони Центральної та Східної Європи, а також Кавказ, Малу Азію, Іран та країни Центральної та Східної Азії. На території України вид поширений повсюдно, за винятком центральної частини Карпат, хоч і там його можна зустріти у вулканічному хребті. У північних регіонах він спостерігається лише зрідка, переважно на берегах рік з піщаними ґрунтами.

Південноруський тарантул приносить велику користь природі та сільському господарству, виступаючи активним регулятором чисельності шкідливих комах. Мизгир отруйний, проте його укус для людини можна порівняти з жалем шершня і призводить до виникнення місцевого набряку. Після укусу з’являється біль і припухлість, а шкіра в ураженому місці часом набуває жовтуватого відтінку, який може зберігатися до двох місяців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка виявила у себе в саду незвичайного павука з екзотичною зовнішністю. Він здатний змінювати своє забарвлення, як справжній хамелеон.