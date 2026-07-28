Не оладки й не запіканка: рецепт ніжної закуски з кабачків

Всього один кабачок — і на столі ціла гора смачних млинців

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Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів, який легко вписується в повсякденне меню та допомагає урізноманітнити раціон. З нього готують безліч страв, а також роблять заготовки на зиму. Але є ще один вдалий рецепт, який точно заслуговує на увагу.

Ці кабачкові млинці виходять м’якими, ніжними та апетитними на вигляд. При цьому готуються просто та швидко. Рецептом з нами поділилися на сторінці an.cookbook у Instagram.

Як приготувати млинці з кабачків

Кілька порад для тих, хто готує цю страву вперше. Після того як кабачок натерто, важливо добре віджати з нього зайву рідину — інакше тісто вийде занадто рідким і млинці рватимуться під час перевертання. Якщо тісто все ж вийшло густим, його можна розбавити невеликою кількістю молока або води до консистенції, звичної для звичайних млинців. Смажити кабачкові млинці краще на сухій розпеченій сковороді без зайвої олії, тоді вони не будуть жирними та добре підрум'яняться.

Інгредієнти:

кабачок — 400 г

яйця — 3 шт.

борошно — 100 г

молоко — 200 мл

сіль — за смаком

олія гхі — для смаження

зелень — 1 пучок

плавлений сирок — 2-3 шт.

майонез — 4 ст. ложки

помідор — 1 шт.

часник — 1 зубчик

Етапи приготування:

Кабачок натріть на тертці та добре віджміть зайву вологу руками або через марлю. Додайте до кабачка яйця, молоко, борошно, сіль, перець і дрібно нарізану зелень. Ретельно перемішайте до однорідності. Якщо тісто вийшло занадто густим, додайте трохи молока або води — воно має бути рідкуватим, як для звичайних млинців. Смажте млинці на сухій розігрітій сковороді з обох боків до золотистого кольору. Для начинки натріть плавленый сирок, додайте подрібнений часник і майонез, добре перемішайте. Помідор наріжте тонкими скибочками. На кожен млинець викладіть сирну начинку та пару скибочок помідора, загорніть рулетом або конвертиком.

Кабачкові млинці з сирною начинкою краще подавати теплими, одразу після приготування. Їх можна доповнити свіжими овочами чи зеленню, а також подати зі сметаною або легким йогуртовим соусом.