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Ім’я королів та голлівудського красеня: українці стали незвичайно називати синів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Мати отримує свідоцтво про народження сина/Ілюстративне фото Новина оновлена 30 липня 2026, 21:07
Мати отримує свідоцтво про народження сина/Ілюстративне фото. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Це ім’я прийшло в Україну із західної Європи

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Ім’я Річард, яке є традиційним для англомовних країн, все частіше зустрічається і поза Великої Британії. Воно відоме у всьому світі, має багатовікову історію і при цьому залишається досить рідкісним в Україні.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Це ім’я потрапило до списку іноземних і нетипових для української традиції імен, якими називали новонароджених в Україні в першій половині 2026 року.

Значення імені

Ім’я Річард походить від протогерманського *rik- ’правитель, ватажок’ і *hartu ’сильний’ (сучасне англ. hard), отже, значення імені — "могутній правитель", "сильний володар" або "хоробрий лідер".

Варіанти скороченого імені

"Річі, "Дік", "Дікон", "Дікі", "Річ", "Рік", "Ріко", "Рікі".

Географія імені

Ім’я Річард до Англії завезли нормани. Воно широко поширене у багатьох європейських мовах:

  • Німецькі та інші мови: використовується в німецькій, норвезькій, данській, шведській, ісландській, голландській, а також в ірландській, шотландській, валлійській та фінській мовах.
  • Європейські аналоги: ім’я споріднене з такими варіантами, як шведський "Рікард", португальський та іспанський "Рікарду" та "Рікардо" відповідно, а також італійський "Ріккардо" та французький "Рішар".

Де поширене ім’я

Найбільшу популярність ім’я Річард та його форми набуло у:

  • Великій Британії;
  • США;
  • Німеччині;
  • Франції;
  • Польщі;
  • Чехії.

Відомі люди на ім'я Річард

  • Річард Левине Серце — король Англії, один із найвідоміших монархів Середньовіччя;
Річард Левове Серце
Річард Левове Серце/Фото: Getty Images
  • Річард Бренсон — британський підприємець та засновник Virgin Group;
Річард Бренсон
Річард Бренсон/Фото: Getty Images
  • Річард Гір – американський актор;
Річард Гір
Річард Гір/Фото: Getty Images
Річард Гір у культовому фільмі "Красуня"
  • Річард Докінз — британський еволюційний біолог і популяризатор науки;
Річард Докінз
Річард Докінз/Фото: Getty Images
  • Річард Фейнман – американський фізик, лауреат Нобелівської премії.
Річард Фейнман
Річард Фейнман/Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про інше незвичайне іноземне ім’я, яким називали новонароджених в Україні. Воно зустрічається в Біблії.

Теги:
#Мін'юст #Ім'я