Ім’я королів та голлівудського красеня: українці стали незвичайно називати синів
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Це ім’я прийшло в Україну із західної Європи
Ім’я Річард, яке є традиційним для англомовних країн, все частіше зустрічається і поза Великої Британії. Воно відоме у всьому світі, має багатовікову історію і при цьому залишається досить рідкісним в Україні.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Це ім’я потрапило до списку іноземних і нетипових для української традиції імен, якими називали новонароджених в Україні в першій половині 2026 року.
Значення імені
Ім’я Річард походить від протогерманського *rik- ’правитель, ватажок’ і *hartu ’сильний’ (сучасне англ. hard), отже, значення імені — "могутній правитель", "сильний володар" або "хоробрий лідер".
Варіанти скороченого імені
"Річі, "Дік", "Дікон", "Дікі", "Річ", "Рік", "Ріко", "Рікі".
Географія імені
Ім’я Річард до Англії завезли нормани. Воно широко поширене у багатьох європейських мовах:
- Німецькі та інші мови: використовується в німецькій, норвезькій, данській, шведській, ісландській, голландській, а також в ірландській, шотландській, валлійській та фінській мовах.
- Європейські аналоги: ім’я споріднене з такими варіантами, як шведський "Рікард", португальський та іспанський "Рікарду" та "Рікардо" відповідно, а також італійський "Ріккардо" та французький "Рішар".
Де поширене ім’я
Найбільшу популярність ім’я Річард та його форми набуло у:
- Великій Британії;
- США;
- Німеччині;
- Франції;
- Польщі;
- Чехії.
Відомі люди на ім'я Річард
- Річард Левине Серце — король Англії, один із найвідоміших монархів Середньовіччя;
- Річард Бренсон — британський підприємець та засновник Virgin Group;
- Річард Гір – американський актор;
- Річард Докінз — британський еволюційний біолог і популяризатор науки;
- Річард Фейнман – американський фізик, лауреат Нобелівської премії.
Раніше "Телеграф" розповідав про інше незвичайне іноземне ім’я, яким називали новонароджених в Україні. Воно зустрічається в Біблії.