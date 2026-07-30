Ім’я королів та голлівудського красеня: українці стали незвичайно називати синів

Це ім’я прийшло в Україну із західної Європи

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Ім’я Річард, яке є традиційним для англомовних країн, все частіше зустрічається і поза Великої Британії. Воно відоме у всьому світі, має багатовікову історію і при цьому залишається досить рідкісним в Україні.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Це ім’я потрапило до списку іноземних і нетипових для української традиції імен, якими називали новонароджених в Україні в першій половині 2026 року.

Значення імені

Ім’я Річард походить від протогерманського *rik- ’правитель, ватажок’ і *hartu ’сильний’ (сучасне англ. hard), отже, значення імені — "могутній правитель", "сильний володар" або "хоробрий лідер".

Варіанти скороченого імені

"Річі, "Дік", "Дікон", "Дікі", "Річ", "Рік", "Ріко", "Рікі".

Географія імені

Ім’я Річард до Англії завезли нормани. Воно широко поширене у багатьох європейських мовах:

Німецькі та інші мови: використовується в німецькій, норвезькій, данській, шведській, ісландській, голландській, а також в ірландській, шотландській, валлійській та фінській мовах.

використовується в німецькій, норвезькій, данській, шведській, ісландській, голландській, а також в ірландській, шотландській, валлійській та фінській мовах. Європейські аналоги: ім’я споріднене з такими варіантами, як шведський "Рікард", португальський та іспанський "Рікарду" та "Рікардо" відповідно, а також італійський "Ріккардо" та французький "Рішар".

Де поширене ім’я

Найбільшу популярність ім’я Річард та його форми набуло у:

Великій Британії;

США;

Німеччині;

Франції;

Польщі;

Чехії.

Відомі люди на ім'я Річард

Річард Левине Серце — король Англії, один із найвідоміших монархів Середньовіччя;

Річард Левове Серце/Фото: Getty Images

Річард Бренсон — британський підприємець та засновник Virgin Group;

Річард Бренсон/Фото: Getty Images

Річард Гір – американський актор;

Річард Гір/Фото: Getty Images

Річард Гір у культовому фільмі "Красуня"

Річард Докінз — британський еволюційний біолог і популяризатор науки;

Річард Докінз/Фото: Getty Images

Річард Фейнман – американський фізик, лауреат Нобелівської премії.

Річард Фейнман/Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про інше незвичайне іноземне ім’я, яким називали новонароджених в Україні. Воно зустрічається в Біблії.