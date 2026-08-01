В польських магазинах продають "навозні" палички: що це і навіщо потрібно (фото)

Цей товар може викликати сміх, але насправді це зовсім не те, про що можна подумати

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У багатьох супермаркетах Польщі можна побачити товар з назвою "pałeczki nawozowe". Українців з першого погляду це може неабияк насмішити, адже читається воно як "павечки навозове" та може викликати асоціації з паличками з гною ("навозу"). Але насправді все значно простіше.

В українській мові слово "навоз" є суржиковим відповідником слова "гній" (відходи життєдіяльності сільськогосподарських тварин). І хоча гній часто використовують як органічне добриво на городах, у польській мові слово "nawóz" загалом означає "добриво" — і так називають будь-які його різновиди.

"Навозні палички" в Польщі це насправді звичайне добриво для рослин в паличках

Таким чином, "pałeczki nawozowe" — це ніякі не "навозні палички", а палички з добривом для рослин. Такі продаються і в Україні, до того ж дещо дешевше, ніж у Польщі.

Водночас маємо зазначити: хоча ці палички заявлені як ефективний засіб тривалої дії, який достатньо просто заглибити в грунт для живлення кореневої системи, існує чимало нюансів щодо їх використання. Часто вони просто пліснявіють у грунті, через що доводиться повністю замінювати землю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає слово "фоц" в українській мові — на сьогодні воно майже забуте, а колись давно так лаялися наші бабусі і дідусі.