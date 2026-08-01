16 тисяч пластикових пляшок замість цегли: будинок, що дивує з першого погляду (фото)

Будівля виявилася повністю придатною для життя

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Незвичайний будинок, зведений із тисяч пластикових пляшок, став справжньою сенсацією в соцмережах. Його творці довели, що звичайне сміття може отримати друге життя, а екологічне будівництво — бути не лише корисним для довкілля, а й практичним.

Про це повідомляє турецьке видання Mynet.

Йдеться про проєкт, реалізований в Індії, де дві жінки-підприємниці вирішили побудувати житло, використавши приблизно 16 тисяч пластикових пляшок. Усередину пляшок помістили близько 12–13 тонн пластикових відходів, які практично неможливо переробити традиційними способами.

Таким чином вдалося не лише скоротити кількість сміття, а й створити міцні стіни.

Цей проєкт зацікавив багатьох

Для зведення будинку майже не використовували сучасні будівельні матеріали. Замість цементу та хімічних сумішей застосували природні компоненти — глину, землю та коров'ячий гній.

Така технологія відома вже багато століть і забезпечує хорошу теплоізоляцію. Завдяки цьому навіть у спекотну погоду всередині будинку зберігається комфортна температура без кондиціонерів.

Авторки проєкту пояснюють, що прагнули показати альтернативний підхід до будівництва в регіонах, де проблема пластикового сміття стоїть особливо гостро. Вони переконані, що подібні рішення можуть допомогти одночасно боротися із забрудненням довкілля та зменшувати витрати на будівництво житла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про будинок з Китаю, який можна зібрати за годину: він коштує не так вже й дорого.