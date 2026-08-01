Медовий Спас 2026. Що категорично заборонено робити у свято 1 серпня

На цей день існують заборони та народні прикмети

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У суботу, 1 серпня, за новим церковним календарем, православні та греко-католики відзначають велике свято — Медовий Спас або по народному Маковей. За старим стилем сьогодні вшановують пам’ять Макрини Каппадокійської.

"Телеграф" розповідає, що потрібно знати про свято, головні заборони та погодні прикмети на цей день.

Церковне свято 1 серпня

Коріння цього свята сягає Візантії VIII–IX століть. Його історія розпочалася у Константинополі (сьогоднішньому Стамбулі) під час спалаху небезпечної епідемії. Щоб впоратися з мором, священнослужителі пройшли вулицями міста з фрагментом Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос, і освятили ним місцеві водойми та джерела.

За переказами, після цього ритуалу почалися масові зцілення. На честь цього дива і зародився звичай урочисто виносити Хрест для поклоніння. Спочатку традиція існувала лише у Візантійській столиці, але згодом охопила весь православний світ.

У народній традиції ця дата відоміша за назвою Медовий Спас — у цей період якраз збирають перший урожай меду, а саме слово "Спас" відсилає до Спасителя. Також у народі цей день називають Спасом на воді або Маковеєм, адже 1 серпня православна церква згадує святих мучеників Макавеїв.

Свято Медовий Спас. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Що не можна робити сьогодні?

Важко працювати фізично, копати город та займатися будівництвом.

Шити, вишивати, в’язати та кроїти.

Займатися прибиранням та пранням.

Купатися у відкритих водоймах.

Вживати м’ясо, яйця, молочні продукти та алкоголь.

Їсти мед нового врожаю до його освячення у церкві.

Сваритися, лаятись, лихословити і бажати людям зла.

Погодні прикмети на 1 серпня

Якщо спекотний та сонячний день — до теплої осені та м’якої зими.

Якщо сильний вітер — до снігової та морозної зими.

Якщо тиха та ясна погода – до сухої та затяжної осені.

Якщо похмурий день — до довгої та суворої зими.

Якщо ластівки вже відлетіли — осінь настане рано.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Яблучний Спас за новим стилем. Головні традиції та заборони свята.