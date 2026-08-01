В польских магазинах продают "навозные" палочки: что это и зачем нужно (фото)

Этот товар может вызвать смех, но на самом деле это совсем не то, о чем можно подумать

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Во многих супермаркетах Польши можно увидеть товар под названием "pałeczki nawozowe". Украинцев с первого взгляда это может изрядно насмешить, ведь читается оно как "павечки навозове" и может вызвать ассоциации с палочками из навоза. Но на самом деле все гораздо проще.

Для украинцев "навоз" — это отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. И хотя навоз часто используют как органическое удобрение на огородах, в польском языке слово "nawóz" означает просто "удобрение" — и так называют любые его разновидности.

"Навозные палочки" в Польше это на самом деле обычное удобрение для растений в палочках

Таким образом, "pałeczki nawozowe" — это никакие не "навозные палочки", а палочки с удобрением для растений. Такие продаются и в Украине, причем несколько дешевле, чем в Польше.

В то же время следует отметить: хотя эти палочки заявлены как эффективное средство длительного действия, которое достаточно просто углубить в почву для питания корневой системы, существует немало нюансов относительно их использования. Часто они просто плесневеют в почве, из-за чего приходится полностью заменять грунт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что означает слово "фоц" в украинском языке — сегодня оно почти забыто, а когда-то давно так ругались наши бабушки и дедушки.