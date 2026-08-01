Медовый Спас 2026. Что категорически запрещено делать в праздник 1 августа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На этот день существуют запреты и народные приметы
В субботу, 1 августа, по новому церковному календарю, православные и греко-католики отмечают большой праздник — Медовый Спас или по народному Маковея. По старому стилю сегодня чтят память Макрины Каппадокийской.
"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о празднике, главных запретах и погодных приметах на этот день.
Церковный праздник 1 августа
Корни этого праздника уходят в Византию VIII–IX веков. Его история началась в Константинополе (сегодняшнем Стамбуле) во время вспышки опасной эпидемии. Чтобы справиться с мором, священнослужители прошли по улицам города с фрагментом Креста, на котором был распят Иисус Христос, и освятили им местные водоемы и источники.
Согласно преданию, после этого ритуала начались массовые исцеления. В честь данного чуда и зародился обычай торжественно выносить Крест для поклонения. Изначально традиция существовала только в Византийской столице, но со временем охватила весь православный мир.
В народной традиции эта дата более известна под названием Медовый Спас — в этот период как раз собирают первый урожай меда, а само слово "Спас" отсылает к Спасителю. Также в народе этот день называют Спасом на воде или Маковеем, ведь 1 августа православная церковь вспоминает святых мучеников Маккавеев.
Что нельзя делать сегодня?
- Тяжело работать физически, копать огород и заниматься строительством.
- Шить, вышивать, вязать и кроить.
- Заниматься уборкой и стиркой.
- Купаться в открытых водоемах.
- Употреблять мясо, яйца, молочные продукты и алкоголь.
- Есть мед нового урожая до его освящения в церкви
- Ссориться, ругаться, сквернословить и желать людям зла.
Погодные приметы на 1 августа
- Если жаркий и солнечный день — к теплой осени и мягкой зиме.
- Если сильный ветер — к снежной и морозной зиме.
- Если тихая и ясная погода — к сухой и затяжной осени.
- Если пасмурный день — к долгой и суровой зиме.
- Если ласточки уже улетели — осень наступит рано.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Яблочный Спас по новому стилю. Главные традиции и запреты праздника.