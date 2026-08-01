Медовый Спас 2026. Что категорически запрещено делать в праздник 1 августа

На этот день существуют запреты и народные приметы

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В субботу, 1 августа, по новому церковному календарю, православные и греко-католики отмечают большой праздник — Медовый Спас или по народному Маковея. По старому стилю сегодня чтят память Макрины Каппадокийской.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о празднике, главных запретах и погодных приметах на этот день.

Церковный праздник 1 августа

Корни этого праздника уходят в Византию VIII–IX веков. Его история началась в Константинополе (сегодняшнем Стамбуле) во время вспышки опасной эпидемии. Чтобы справиться с мором, священнослужители прошли по улицам города с фрагментом Креста, на котором был распят Иисус Христос, и освятили им местные водоемы и источники.

Согласно преданию, после этого ритуала начались массовые исцеления. В честь данного чуда и зародился обычай торжественно выносить Крест для поклонения. Изначально традиция существовала только в Византийской столице, но со временем охватила весь православный мир.

В народной традиции эта дата более известна под названием Медовый Спас — в этот период как раз собирают первый урожай меда, а само слово "Спас" отсылает к Спасителю. Также в народе этот день называют Спасом на воде или Маковеем, ведь 1 августа православная церковь вспоминает святых мучеников Маккавеев.

Праздник Медовый Спас. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Что нельзя делать сегодня?

Тяжело работать физически, копать огород и заниматься строительством.

Шить, вышивать, вязать и кроить.

Заниматься уборкой и стиркой.

Купаться в открытых водоемах.

Употреблять мясо, яйца, молочные продукты и алкоголь.

Есть мед нового урожая до его освящения в церкви

Ссориться, ругаться, сквернословить и желать людям зла.

Погодные приметы на 1 августа

Если жаркий и солнечный день — к теплой осени и мягкой зиме.

Если сильный ветер — к снежной и морозной зиме.

Если тихая и ясная погода — к сухой и затяжной осени.

Если пасмурный день — к долгой и суровой зиме.

Если ласточки уже улетели — осень наступит рано.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Яблочный Спас по новому стилю. Главные традиции и запреты праздника.