Від "Партії регіонів" до гості в шоу Соловйова: чим запам’яталася Бережна, яка загинула в ДТП

Нардепці було 36 років

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5 серпня 2017 року в Хорватії в автокатастрофі загинула колишня народна депутатка від Партії регіонів Ірина Бережна. Їй було 36 років. Разом із нею в автомобілі перебувала донька, яка вижила, а також водій, який також загинув.

Ірина Бережна народилася у Луганську, здобула юридичну освіту та до приходу в політику працювала нотаріусом. У 2007 році вона вперше стала народною депутаткою від Партії регіонів, а згодом була переобрана до Верховної Ради ще на один термін.

Однією з найскандальніших сторінок її політичної біографії стало голосування 16 січня 2014 року за пакет законів, які в Україні отримали назву "диктаторські". Ці документи обмежували свободу мирних зібрань, діяльність громадських організацій, засобів масової інформації та посилювали відповідальність учасників протестів. Саме після їхнього ухвалення протистояння під час Революції Гідності різко загострилося.

Ірина Бережна

Після Революції Гідності вона регулярно з'являлася на російських телеканалах, де різко критикувала нову українську владу, виступала проти курсу на європейську інтеграцію та поширювала тези, які збігалися з російською пропагандою.

Ірина Бережна

Після початку російської агресії проти України Бережна стала постійною гостею ефірів на російських державних телеканалах. Зокрема, вона неодноразово з'являлася в програмі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим".

Михайло Добкін, Ірина Бережна, Нестор Шуфрич. Фото: УНІАН

5 серпня 2017 року автомобіль, у якому перебувала Ірина Бережна, потрапив у ДТП на узбережжі Адріатичного моря в Хорватії. Машина з'їхала з дороги та врізалася у стовп. Колишня депутатка та водій загинули на місці, а її донька отримала травми, але вижила.

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