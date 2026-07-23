Різниця вражає: як виглядав Стефанчук у вазі 180 кг та який вигляд має зараз (фото)

Спікер парламенту скинув десятки кілограмів

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Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук знову втратив приблизно 40 кілограмів. Великі зміни, які помітні на фото, вражають. На камеру він позує разом із новим главою українського уряду Сергієм Корецьким.

Нове фото спікера було опубліковано на сторінці Кабінету міністрів України в соцмережі X.

Руслан Стефанчук та Сергій Корецький. Фото: Кабмін

"Телеграф" попросив нейромережу Gemini візуально оцінити вагу, яку втратив Руслан Стефанчук. Зміни помітні на обличчі, шиї, животі та талії, що в цілому кардинально перевертає враження. Цікаво, що за оцінкою штучного інтелекту, втрачена цього разу головою парламенту вага також становить близько 40 кг.

Обличчя та шия: Помітно зменшилося друге підборіддя, овал обличчя став значно чіткішим.

Помітно зменшилося друге підборіддя, овал обличчя став значно чіткішим. Живіт та талія: На першому фото об'єм живота та грудної клітки був максимальним. На другому (у чорному поло) сорочка спадає практично рівно, вираженого живота вже немає.

На першому фото об'єм живота та грудної клітки був максимальним. На другому (у чорному поло) сорочка спадає практично рівно, вираженого живота вже немає. Загальний об'єм: Для людини зростом під 2 метри така різниця в об'ємі тулуба та стегон свідчить про суттєве скидання маси.

Для людини зростом під 2 метри така різниця в об'ємі тулуба та стегон свідчить про суттєве скидання маси. Оцінка скинутої ваги: При зрості 197 см вага 180 кг давала дуже масивний силует. На другому фото він має вигляд міцного, але значно підтягнутішого чоловіка вагою орієнтовно 135–145 кг. Таким чином, різниця між фото складає приблизно від 35 до 45 кг (найбільш ймовірно — близько 40 кг).

2021 року в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман Стефанчук розповів, що на той момент важив приблизно 180 кг. За його словами, щоб скинути вагу, він уже "пробував усе".

"У мене був рекорд скидання ваги – десь майже 40 кг. Але потім у якийсь дивний спосіб вона поверталася назад. Тобто періодично вага вгору – вниз, угору – вниз… Практикував я різні дієти, знаю їх усі, але знаю, що всі вони до певного часу, поки, як нормальна людина, не плюнеш на це все… Плюс ви ж розумієте, що, як будь-який чоловік у гарній вазі, я люблю й умію готувати… Готую і я, і дружина. Ми нормальні люди, любимо посидіти, поспілкуватися. Причому дружина в мене дуже тендітна", – сказав політик.

Руслан Стефанчук раніше виглядав так. Фото: ЕРА

Він розповів, що звик до такої комплекції та йому вже складно себе уявити іншим. Також він уточнив, що його ріст становить 1,97 м, та показав, що не має комплексів та на "ти" із самоіронією.

Руслан Стефанчук. Фото: ЕРА

"Але я ніколи не комплексую ні стосовно ваги, ні стосовно всього іншого. Ми тут спілкувалися із прессекретарем, я кажу: "В інтернеті стільки хейтерів, а давай відкриємо Telegram-канал і назвемо його "Коливан говорить" (Коливан – багатий купець із мультфільму "Три богатирі". – ред.). Тобто я все нормально сприймаю. Людину не можна перемогти, якщо вона має самоіронію. Я завжди кажу: я до парламенту вже прийшов із докторським ступенем, професорським рівнем та надмірною вагою. Тому чимось дорікнути мені дуже складно", — пожартував Стефанчук.

Руслан Стефанчук та Олаф Шольц. Фото: ЕРА

Раніше "Телеграф" показав, як Руслан Стефанчук виглядав у дитинстві. Він був доволі худорлявим хлопчиком.