Будують гнізда прямо над водою: що за невідомих пташок можна зустріти біля водоймищ

У них на лапках довгі пальці без перетинок

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В Україні можна зустріти диких водяних курочок (Gallinula chloropus). Птахи мають червоні дзьоби з жовтим кінчиком та гніздяться просто над водою.

Відповідні кадри опублікували у Threads. "Ви знали, що існують дикі водяні курочки?", — запитує автор.

На кадрах видно, як зграї птахів плавають у водоймі та шукають їжу в очеретах. Судячи з червоного дзьоба з жовтим кінчиком, це саме водяні курочки.

Хто таки водяні курочки

Водяна курочка — невеликий водоплавний птах розміром з голуба або невелику домашню курку. Довжина її тіла становить 30-38 см, розмах крил — 50-62 см, а вага зазвичай коливається від 200 до 500 г.

Птаха легко впізнати по темному, майже чорному оперенню, білим смужкам з боків тіла і яскраво-червоному дзьобу з жовтим кінчиком. На лобі у дорослих особин добре помітна червона шкіряста пластина. Довгі пальці без перетинок дозволяють їй впевнено пересуватися плаваючою рослинністю та болотистою місцевістю.

Водяні курочки населяють озера, ставки, річкові заплави, болота та інші прісні водойми з густими чагарниками очерету або рогозу. В Україні вони зустрічаються практично на всій території, окрім високогірних районів Карпат.

Водяна курочка. Фото: Відкриті джерела

Раціон птиці різноманітний: вона харчується водними рослинами, насінням, ягодами, комахами, молюсками, хробаками, пуголовками та дрібною рибою. Завдяки цьому водяну курочку відносять до всеїдних видів.

Попри назву, водяна курочка не є родичкою домашніх курей. Вона належить до сімейства пастушкових, куди також входять пастушки та лисухи.

Під час розмноження птахи будують гнізда серед густої прибережної рослинності, нерідко над водою. Самка зазвичай відкладає від 6 до 10 яєць, а у вирощуванні пташенят беруть участь обидва батьки.

Раніше на Дніпропетровщині помітили рідкісного водоплавного птаха, занесеного до Червоної книги України.