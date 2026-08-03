Забудьте про банальные закуски: маринованные мини-перцы с начинкой удивят гостей с первого кусочка
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Яркая закуска не только потрясающе смотрится на праздничном столе, но и готовится удивительно просто
Маринованные овощи остаются одной из самых универсальных закусок на любом столе. Они хорошо сочетаются с мясом, картофелем и даже просто с хлебом, а готовятся при этом без особых усилий. Яркий тому пример — небольшие маринованные перцы. Они компактные, красиво смотрятся в банке и легко фаршируются любой начинкой, которая пропитывается ароматом маринада.
Блогер lypovva_g поделилась рецептом маринованых мини-перцев в Instagram. Она предлагает фаршировать их крем-сыром.
Ингредиенты:
- перец — 300 г;
- крем-сыр — 150 г;
- вода — 750 мл;
- растительное масло — 120 мл;
- соль — 20 г;
- сахар — 30 г;
- уксус 9% — 40 мл;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец горошком — 4-5 шт.
Способ приготовления:
- В воду добавить соль, сахар, растительное масло, чеснок, итальянские травы, лавровый лист и перец горошком. Довести маринад до кипения, после чего снять с огня и влить уксус.
- У перцев срезать верхушки и удалить семена. Опустить подготовленные перцы в горячий маринад и оставить в нем до полного остывания. Так они станут мягче и лучше пропитаются вкусом специй.
- Остывшие перцы наполнить крем-сыром, аккуратно распределяя начинку внутри каждого.
- Переложить фаршированные перцы в банку или контейнер, залить оставшимся маринадом и убрать в холодильник минимум на 1-2 часа перед подачей.
Как и с чем подавать
Такие перчики подают холодными как самостоятельную закуску или дополнение к мясным блюдам и картофелю. Они хорошо смотрятся на праздничном столе благодаря яркому цвету и аккуратному виду.