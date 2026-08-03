Забудьте про банальные закуски: маринованные мини-перцы с начинкой удивят гостей с первого кусочка

Яркая закуска не только потрясающе смотрится на праздничном столе, но и готовится удивительно просто

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Маринованные овощи остаются одной из самых универсальных закусок на любом столе. Они хорошо сочетаются с мясом, картофелем и даже просто с хлебом, а готовятся при этом без особых усилий. Яркий тому пример — небольшие маринованные перцы. Они компактные, красиво смотрятся в банке и легко фаршируются любой начинкой, которая пропитывается ароматом маринада.

Блогер lypovva_g поделилась рецептом маринованых мини-перцев в Instagram. Она предлагает фаршировать их крем-сыром.

Ингредиенты:

перец — 300 г;

крем-сыр — 150 г;

вода — 750 мл;

растительное масло — 120 мл;

соль — 20 г;

сахар — 30 г;

уксус 9% — 40 мл;

чеснок — 2-3 зубчика;

итальянские травы — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

перец горошком — 4-5 шт.

Способ приготовления:

В воду добавить соль, сахар, растительное масло, чеснок, итальянские травы, лавровый лист и перец горошком. Довести маринад до кипения, после чего снять с огня и влить уксус. У перцев срезать верхушки и удалить семена. Опустить подготовленные перцы в горячий маринад и оставить в нем до полного остывания. Так они станут мягче и лучше пропитаются вкусом специй. Остывшие перцы наполнить крем-сыром, аккуратно распределяя начинку внутри каждого. Переложить фаршированные перцы в банку или контейнер, залить оставшимся маринадом и убрать в холодильник минимум на 1-2 часа перед подачей.

Как и с чем подавать

Такие перчики подают холодными как самостоятельную закуску или дополнение к мясным блюдам и картофелю. Они хорошо смотрятся на праздничном столе благодаря яркому цвету и аккуратному виду.