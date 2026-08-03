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Забудьте про банальные закуски: маринованные мини-перцы с начинкой удивят гостей с первого кусочка

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Маринованный перец
Маринованный перец. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Яркая закуска не только потрясающе смотрится на праздничном столе, но и готовится удивительно просто

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Маринованные овощи остаются одной из самых универсальных закусок на любом столе. Они хорошо сочетаются с мясом, картофелем и даже просто с хлебом, а готовятся при этом без особых усилий. Яркий тому пример — небольшие маринованные перцы. Они компактные, красиво смотрятся в банке и легко фаршируются любой начинкой, которая пропитывается ароматом маринада.

Блогер lypovva_g поделилась рецептом маринованых мини-перцев в Instagram. Она предлагает фаршировать их крем-сыром.

Ингредиенты:

  • перец — 300 г;
  • крем-сыр — 150 г;
  • вода — 750 мл;
  • растительное масло — 120 мл;
  • соль — 20 г;
  • сахар — 30 г;
  • уксус 9% — 40 мл;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец горошком — 4-5 шт.

Способ приготовления:

  1. В воду добавить соль, сахар, растительное масло, чеснок, итальянские травы, лавровый лист и перец горошком. Довести маринад до кипения, после чего снять с огня и влить уксус.
  2. У перцев срезать верхушки и удалить семена. Опустить подготовленные перцы в горячий маринад и оставить в нем до полного остывания. Так они станут мягче и лучше пропитаются вкусом специй.
  3. Остывшие перцы наполнить крем-сыром, аккуратно распределяя начинку внутри каждого.
  4. Переложить фаршированные перцы в банку или контейнер, залить оставшимся маринадом и убрать в холодильник минимум на 1-2 часа перед подачей.

Как и с чем подавать

Такие перчики подают холодными как самостоятельную закуску или дополнение к мясным блюдам и картофелю. Они хорошо смотрятся на праздничном столе благодаря яркому цвету и аккуратному виду.

Теги:
#Рецепты #Перец #Закуска