40 років очікування: кияни просять замінити незбудоване метро трамваєм

У петиції до прикладу згадали про Борщагівський швидкісний трамвай

Мешканці столиці закликають владу відмовитися від багаторічного проєкту будівництва метро на Троєщину. Натомість зосередитися на реалізації альтернативного транспорту — швидкісного трамвая.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради. Автор петиції наголошує, що метро на Троєщину за 40 років так і не побудували, а з кожним роком вартість реалізації проєкту лише зростає.

У той час мешканці великого житлового масиву залишаються без швидкісного транспортного сполучення з правим берегом Києва.

"Шановні Кияни! Справжнім анекдотом нашого міста стало будівництво метро на Троєщину. Вже 40 років реалізацію даного проєкту не можуть втілити…" — йдеться у зверненні.

Замість метро кияни пропонують запустити швидкісний трамвай, який проляже від станції "Райдужна", перетне Подільсько-Воскресенський міст і далі курсуватиме через Поділ (вулиця Нижній Вал), вулицю Глибочицьку — з відокремленими коліями, а далі — по вулиці Дмитрівській до залізничного вокзалу.

Серед переваг такого варіанту ініціатори петиції називають:

у 4–5 разів нижчу вартість будівництва порівняно з метро;

однакову провізну спроможність з метрополітеном;

суттєво коротший термін реалізації проєкту.

Як приклад автор наводить Борщагівський швидкісний трамвай, який збудували в 1970-х роках — як швидке та ефективне рішення транспортного сполучення для житлового масиву.

Петиція вже почала набирати голоси. Щоб її розглянула Київрада, необхідно зібрати щонайменше 6 тисяч підписів.

Раніше "Телеграф" писав, що кияни втомилися від щорічних ремонтів на Північному мосту. У петиції містяни просять припинити капітальний ремонт дорожнього покриття на мосту.