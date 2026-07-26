Хотіла кинутися під колеса через кредити: куди зникла та як зараз живе ексрегіоналка Богословська

Колись нардепка балотувалася у президенти

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Інна Богословська свого часу була однією з найвідоміших політикинь України. Вона працювала у Верховній Раді кількох скликань, входила до команди "Партії регіонів", а після 2019 року фактично зникла з великої політики. Сьогодні колишня народна депутатка веде зовсім інше життя, хоча час від часу все ж коментує події в Україні.

Народилася Богословська в Харкові, здобула юридичну освіту й ще на початку 1990-х відкрила одну з перших приватних юридичних компаній у місті. До Верховної Ради вона вперше потрапила у 1998 році, працювала в парламентських комітетах, які займалися фінансами.

Певний час вона обіймала посаду заступниці міністра юстиції України. У 2009 році Богословська балотувалася на посаду президента України, однак не змогла здобути значної підтримки виборців і продовжила парламентську діяльність.

Інна Богословська

Чим запам'яталася в політиці

Богословська підтримувала так звані Харківські угоди у 2010 році, які продовжили перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року. Вона також голосувала за закон "Про засади державної мовної політики" (відомий як закон Ківалова—Колесніченка), який фактично дозволив використання російської мови в Україні.

Інна Богословська

Крім того, у 2016 році Богословська підтримала звернення Верховної Ради до польського Сейму щодо Волинської трагедії. Тоді перший президент України Леонід Кравчук тоді різко розкритикував таку позицію і назвав державною зрадою.

Після силового розгону учасників Євромайдану в лютому 2014 року Богословська заявила про вихід із Партії регіонів та її парламентської фракції. У 2019 році Богословська ще раз спробувала повернутися у велику політику, подавши документи для участі у президентських виборах, але нічого не вийшло.

Інна Богословська в Раді

Ще раніше, у 2018 році, її ім'я знову опинилося в центрі уваги після гучного конфлікту в ефірі телеканалу "112 Україна". Під час дискусії з Євгеном Червоненком між ними виникла словесна перепалка, яка ледь не завершилася бійкою — ведучим довелося втручатися, щоб зупинити конфлікт.

Інна Богословська, Євген Червоненко, фото "РБК-Україна"

Де Інна Богословська зараз

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Богословська залишилася в Україні. Вона засудила російську агресію та почала регулярно записувати відео, в яких аналізує політичні події й війну.

Інна Богословська

У 2022 році в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко колишня депутатка відверто розповіла про складний період після завершення політичної кар'єри. Вона зізналася, що мала серйозні фінансові труднощі, переживала через кредити й навіть думала про самогубство.

Інна Богословська

Одного разу вона вийшла з автівки і годину дивилась на дорогу, на якій був рух у три смуги. Вона хотіла кинутися під колеса, але стрималась.

Зараз Богословська позиціонує себе як менторка та мотиваційна спікерка. Вона проводить авторські програми й лекції, присвячені особистісному розвитку, психологічній стійкості та лідерству.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам'яталася Ірина Бережна, яка загинула у ДТП. Від "Партії регіонів" до гості в шоу Соловйова.