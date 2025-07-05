Тяжко хворіла і продавала свої медалі: як виглядає могила легендарної української гімнастки Астахової

Спортсменка не дожила два місяці до свого 69-річчя

Українка Поліна Астахова залишила яскравий слід в історії гімнастики. На Олімпійських іграх вона здобула 10 медалей, а після завершення кар’єри передавала свій досвід гімнасткам-початківцям, зокрема легенді українського спорту Лілії Подкопаєвій.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого померла легендарна спортсменка Поліна Астахова та як виглядає її могила. Вона була однією з найвідоміших гімнасток СРСР.

Поліна Астахова — що про неї відомо

Олімпійська чемпіонка Поліна Астахова народилася 30 жовтня 1935 року у Дніпропетровську. Гімнастикою вона зацікавилася з 13 років, коли побачила змагання у Донецьку, куди напередодні переселилася її родина.

Поліна мала неймовірну грацію та красу, тому на Заході її почали називати "руской берьозкой", а італійські журналісти на турнірі з гімнастики в Римі, дали їй прізвисько "Мадонна".

Поліна Астахова була відомою гімнасткою СРСР, Фото: Getty Images

У 1954 році Поліна вперше взяла участь у чемпіонаті СРСР, а через рік уже у званні "майстра спорту", пробилася до союзної збірної. На світовому рівні Астахова виступала з 1956 року і була наймолодшою учасницею радянської гімнастичної збірної на Олімпіаді у Мельбурні.

Астахова — володарка 10 Олімпійських медалей (п’ять золотих, дві срібні та три бронзові). Але це далеко не всі її спортивні досягнення та нагороди.

Поліну Астахову на Заході називали "Мадонною"

У 1972 році Поліна Астахова завершила спортивну кар’єру та стала тренером українських гімнасток. У 2002 році її включили до Міжнародної зали гімнастичної слави.

Після завершення кар’єри Поліна Астахова була тренером

Українською спортсменкою захоплювалися Микита Хрущов, Леонід Брежнєв і навіть кубинський лідер Фідель Кастро. Він заради неї приїжджав до Києва та дарував їй сумки з крокодилової шкіри.

Від чого померла Поліна Астахова і як виглядає її могила

Легендарна українська гімнастка Поліна Астахова померла 5 серпня 2005 року від серцевого нападу, не доживши до свого 69-річчя лише два місяці. Як розповідала в одному з інтерв’ю її дочка Олена, спортсменка довгі роки боролася із тяжкою формою бронхіальної астми.

Поліна Астахова померла у 2005 році

Астаховій доводилося приймати дорогі препарати, а також використовувати спеціальний дихальний апарат. За словами доньки, мама навіть продавала свої медалі, щоб оплатити лікування, бо не хотіла звертатися за допомогою після того, як у неї взяли дві медалі чиновника зі спорткомітету і не повернули.

Як виглядала гімнастка Поліна Астахова, Фото: Getty Images

"Мама вирішила продати свої олімпійські нагороди, коли в неї почалася важка форма бронхіальної астми. Перед нами став вибір: медалі чи мама? Необхідно було пройти курс лікування дорогими препаратами. Я намагалася її підтримати морально, умовляла не продавати нагороди. Але це було марно", — зазначила Олена.

Хоча легендарну українську гімнастку ніколи не було забуто. У 2011 році в Донецьку на стіні Палацу спорту "Шахтар" було встановлено меморіальну дошку, що там свого часу тренувалася Астахова, а також проводилися юніорські турніри її імені.

Меморіальна дошка на честь Поліни Астахової

Відомо, що Поліна Астахова не відвідувала публічних заходів, жила на скромну пенсію у Києві. В останні роки життя гімнастці допомагала її учениця Лілія Подкопаєва та її колишній чоловік Тимофій Нагорний. Саме вони допомагали в організації похорону та збирали кошти на пам’ятник.

Як виглядає могила Поліни Астахової

Поховали Поліну Астахову на Байковому цвинтарі та встановили їй гарний монумент. На чорній гранітній плиті скульптор вирізав молоду гімнастку, яка виконує вправу на колоді. У кутку зображено лебедя, який символізує вічний політ, а також на плиті викарбувано п’ять олімпійських кілець.

Поліна Астахова похована на Байковому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, де зараз чемпіонка світу з художньої гімнастики Безсонова. Вона була конкуренткою "коханки Путіна" Кабаєвої.