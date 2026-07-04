Тумби у ванній більше не потрібні: дизайнери назвали рішення, яке економить купу місця

Багато дизайнерів зараз цінують мінімалізм та функціональність

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У маленьких ванних кімнатах кожен сантиметр має значення. На щастя, сучасні тренди допомагають елегантно вийти із ситуації, пропонуючи великий функціонал меблів без втрати корисного метражу.

Про це пише Onet. Автори матеріалу відзначають, що громіздкі меблі для ванни все частіше відходять у минуле. Багато дизайнерів зараз цінують мінімалізм і функціональність, а тому хітом останнього часу стали "приховані" меблі.

Йдеться про вбудовані полиці, які монтуються прямо в стіну. Вони не виступають за контур стіни, не перевантажують інтер’єр і не займають місця, на відміну від традиційних шафок.

Приховані полиці у ванній кімнаті. Фото — peterson architects

Ніші ідеально підходять для зберігання косметики, засобів для чищення і декоративних елементів — все знаходиться під рукою, але при цьому не порушує загальну гармонію дизайну.

До того ж — менше меблів — менше незручних місць для прибирання. Пилу та волозі нема де накопичуватися, а чищення ніші стає швидким і зручним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити маленьку кухню світлішою і візуально більше.