Як відрізнити справжній шоколад від підробки: прості ознаки, які не брешуть

Якісний шоколад можна визначити не лише за смаком та за зовнішнім виглядом

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Красива упаковка та знайома назва бренду зовсім не гарантують, що під обгорткою міститься якісний шоколад. Багато виробників економлять на складі, додаючи зайві жири, ароматизатори та мінімум какао. Покупець зазвичай дізнається про це лише після того, як розкуштує шоколад удома.

"Телеграф" розповідає, як розпізнати поганий шоколад ще до того, як він опиниться у вас на язиці. Детальний розбір ознак неякісного шоколаду наводить британське видання Cocoa Hub, що спеціалізується на темі какао і шоколадного виробництва.

Як вибрати якісний шоколад

Насамперед потрібно дивитися на склад. У якісного шоколаду він гранично простий: какао-маса, какао-масло, цукор і ванілін. Довгий список незрозумілих добавок дає привід насторожитися.

Шоколад роблять із какао. Тому що вищий відсоток його вмісту в продукті, то інтенсивнішим буде смак. Особливо це стосується темного шоколаду.

У справжнього шоколаду буде насичений запах какао. Якщо запах прісний або майже не відчувається, це означає, що продукт виготовлений із неякісних інгредієнтів.

Якщо дозволяє упаковка, варто звернути увагу на зовнішній вигляд плитки шоколаду. Її поверхня має бути гладкою та глянцевою. Білий наліт або матові плями свідчать або про неправильне зберігання, або про низьку якість продукту.

Фото: Freepik

Якісний шоколад ламається з чітким, чистим клацанням. Тьмяний, розсипчастий злам свідчить про те, що шоколад виготовлений із сировини низької якості.

Що ще видає поганий шоколад

Зверніть увагу й на те, як плитка тане в роті. Якісний шоколад плавиться поступово, плавно, залишаючи чистий післясмак, тоді як дешевий шоколад часто відчувається жирним, воскоподібним або зернистим. Занадто нудотний або, навпаки, відчутно штучний присмак — теж явний маркер економії на складі.

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