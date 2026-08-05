Навіщо переплачувати в магазині: домашня прикормка з круп і макухи, яку обожнює карась

Дана прикормка допоможе зловити рибу в стоячій воді або на слабкій течії

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Цілком не обов’язково витрачати великі кошти на покупні фірмові суміші. Нерідко звичайна домашня прикормка з круп і макухи діє нітрохи не гірше, а часом навіть ефективніше, особливо на знайомих водоймах.

Про це розповів досвідчений рибалка на Українському форумі. Він також поділився чудо-рецептом для лову карася і не лише.

Базовий рецепт (на 1 рибалку)

1 склянка пшеничного або ячмінної крупи, відвареної до розсипчастої консистенції.

1 склянка панірувальних сухарів або подрібненого сухого хліба.

0,5 склянки тертої або товченої макухи.

1 чайна ложка меленої кориці або конопляного насіння (за бажанням).

Невелика кількість глини або звичайної землі з водоймища – для ваги та природності.

Вибір ароматики:

У холодній воді краще використовувати мінімум ароматизаторів або обходитися без них (доречні будуть мелений кріп, аніс або часник).

У теплій воді можна сміливо додавати ваніль або мед.

На яку рибу та снасті розраховано:

Суміш відмінно підходить для лову карася, плотви та ляща у стоячій воді або на слабкій течії. Вона однаково добре працює як для вудки з поплавком, так і для фідера.

Корисна порада:

Частину макухи можна з’єднати з глиною, сформувати кулі й закинути їх у точку лову заздалегідь, тоді як основною сумішшю зручно заповнювати рибальську годівницю.

Раніше "Телеграф" розповідав про головне правило підгодовування. Якщо все працює – краще нічого не міняти.