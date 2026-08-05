Такого ніхто не очікував: у будинку 1920 року знайшли таємну кімнату в стіні (фото)

Нові власники навіть не підозрювали, що за однією зі стін приховувалася таємниця

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У Вісконсині (США) родина придбала будинок, зведений ще у 1920 році, після чого вирішила зробити там ремонт і поступово відновити історичну оселю. Однак під час демонтажу однієї зі стін вони натрапили на несподівану знахідку, яка повністю змінила їхнє уявлення про будинок.

Докладніше про це розповіло видання Mynet.

За словами власників, будинок був старим, але перебував у хорошому стані. Під час ремонту вони хотіли лише оновити інтер'єр та повернути оселі її автентичний вигляд. Коли ж робітники почали розбирати одну зі стін, з'ясувалося, що за нею приховується окремий простір, про існування якого ніхто навіть не здогадувався.

Неочікувана знахідка

Виявилося, що всередині була прихована частина будинку, яка багато років залишалася повністю ізольованою від основних кімнат. Судячи зі стану приміщення, до нього не заходили десятиліттями. Старі дерев'яні конструкції, елементи оздоблення та інші деталі буквально "законсервувалися" у часі, створивши ефект справжньої історичної капсули.

Нові власники зізналися, що зовсім не очікували такого відкриття. За їхніми словами, спочатку вони подумали, що натрапили лише на технічну порожнину між стінами. Проте після того, як отвір став більшим, стало зрозуміло: за перегородкою приховувалося повноцінне приміщення.

Фото та відео знахідки швидко набрали популярності в соціальних мережах. Користувачі активно обговорювали, для чого колишні власники могли приховати цю кімнату. Одні припускали, що це було складське приміщення або старе горище, інші висували версії про таємний кабінет чи схованку.

Фахівці зазначають, що в будинках початку ХХ століття подібні відкриття не є великою рідкістю. За роки експлуатації будівлі неодноразово перебудовували, змінювали планування або просто закривали окремі приміщення, через що про їх існування могли забути навіть попередні власники.

Історія вкотре довела: старі будинки іноді приховують несподівані секрети, які здатні здивувати навіть досвідчених реставраторів. І звичайний ремонт може перетворитися на справжню археологічну експедицію просто у власній оселі.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", українка показала загадкову знахідку на горищі: здогадайтеся, як це використовували у 60-х.