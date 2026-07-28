Холодна ванна замість кондиціонера: чи врятує від спеки популярний лайфхак

Дізнайтеся, чи можна набирати ванну у спеку, щоб охолодити квартиру

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У спеку люди готові випробувати будь-який спосіб, аби зробити дім прохолоднішим без кондиціонера. Один із таких лайфхаків знову набирає популярності в соцмережах: набрати ванну холодної води й залишити її відкритою, нібито вона працюватиме як "поглинач тепла" для всієї оселі. Але чи дійсно цей метод має сенс?

На це питання відповіли користувачі тематичних форумів, які обговорили ефективність такого способу з точки зору фізики.

Чому цей спосіб взагалі працює

Як пояснюють учасники дискусії, холодна вода дійсно здатна поглинати тепло. Поступово нагріваючись, вона відбирає частину теплової енергії від навколишнього середовища. Тобто сам принцип не є вигадкою — вода справді може трохи охолодити повітря.

Втім, за словами коментаторів, площа поверхні води у ванні занадто мала, щоб відчутно вплинути на температуру в усій квартирі. Без активної циркуляції повітря теплообмін відбувається повільно, тому більшість людей навряд чи помітить значний ефект.

Чому кондиціонер усе одно ефективніший

Деякі користувачі зазначають, що холодна вода потенційно може поглинути досить багато тепла, особливо якщо її щойно набрали з водопроводу. Однак кондиціонер працює зовсім за іншим принципом: він не лише охолоджує повітря, а й одночасно забирає з нього надлишкову вологу.

Ванна з холодною водою, навпаки, поступово підвищує вологість у приміщенні через випаровування. Саме тому навіть якщо температура трохи знижується, людям може не стати комфортніше — висока вологість робить спеку важчою.

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