Бабусин мідний таз та гори цукру в минулому: чим замінити звичне варення
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При цьому способі заготівлі плоди втрачають менше корисних речовин
Плитка, що чадить, і нескінченні години стерилізації — ця картина для багатьох є символом літньої дачі або будинку. Однак сучасний підхід до заготівлі ягід на зиму — це не про "виживання" та "запаси на чорний день", а про смак, користь та технології.
Класичне варення у пропорції 1:1 цукру та ягід – це не спосіб зберегти вітаміни, а метод перетворити корисні ягоди на солодкий сироп. "Телеграф" розповідає, чим можна замінити звичний десерт.
Йдеться про конфітюр. Зазначимо, це повноцінна сучасна альтернатива звичному варенню. Різниця лише в текстурі: якщо варення — це цілісні плоди в сиропі, то конфітюр завдяки пектину або желатину має більш щільну, вишукану желеподібну консистенцію. Щоб створювати десерти майбутнього вам більше не потрібні кілограми цукру. Вам знадобляться сучасні "агенти" текстури:
- Пектин (яблучний або цитрусовий): Дозволяє отримати густу структуру конфітюру лише за кілька хвилин кип’ятіння. Він перетворює сік ягід на желеподібну масу, не вимагаючи довгого випаровування.
- Агар-агар: Рослинний загусник, який працює як магія. Ідеальний для створення ягідних терринів або желе-конфітюрів, які тримають форму навіть при кімнатній температурі.
- Насіння чіа: Найпростіший спосіб отримати "сирий" джем. Насіння вбирає вологу і перетворює ягідне пюре на густий пудинг без жодної секунди нагрівання.
Рецепт: Конфітюр "П’ятихвилинка" з розмарином та агар-агаром
- Підготовка: Візьміть 500 г свіжих ягід (малина, полуниця або ожина). Перебийте блендером.
- Текстурування: Замість цукру використовуйте сироп топінамбура або еририт для солодкості. Додати 1 ч. л. агар-агару, розчиненого в невеликій кількості води.
- Швидка реакція: Доведіть пюре до кипіння (буквально 30-60 секунд!), влийте агар-агар, додайте гілочку розмарину для футуристичної нотки.
- Результат: Розлийте по стерильним баночкам. Після охолодження ви отримаєте вишуканий десерт з яскравим, "живим" смаком ягоди.
Є варіанти конфітюру із цукром, проте його знадобиться набагато менше, ніж для приготуванні варення.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що варення йде у минуле. Сучасні технології дозволяють заготовляти фрукти та ягоди зовсім без цукру.