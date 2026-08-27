Секрет низьких цін. Чому товари в "АТБ" дешевші, ніж в інших магазинах

Як "АТБ" вдається пропонувати доступніші ціни

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Більшість покупців нерідко помічали, що в "АТБ" окремі товари можна придбати дешевше. Такий підхід пов'язаний із форматом роботи мережі та способом організації продажів.

У виданні "kherson" розповіли, що впливає на формування цін в супермаркетах.

Як працює формат дискаунтера

"АТБ" розвивається за принципом дискаунтера — торговельного формату, орієнтованого на доступні ціни та масові продажі.

Мережа робить ставку на значний товарообіг і скорочення витрат. Це дає змогу працювати з меншою націнкою на окремі товари, компенсуючи її кількістю покупок.

Простіше кажучи, модель побудована на тому, щоб продавати більше товарів, а не отримувати максимальний прибуток із кожної окремої позиції.

Дешевша альтернатива від самої мережі

Помітну частину асортименту становлять товари власних торгових марок. Вони можуть бути доступнішою альтернативою продукції великих брендів.

У таких випадках мережа безпосередньо бере участь у формуванні асортименту та співпрацює з виробниками на власних умовах. Це також може впливати на кінцеву вартість товару для покупця.

Водночас ціни в різних торговельних мережах можуть відрізнятися залежно від конкретного продукту. Тому власний бренд "АТБ" не обов'язково буде найдешевшим варіантом для кожної покупки.

Знижки, які змінюють ціну

Ще один спосіб залучити покупців — регулярні акційні пропозиції. У магазинах періодично знижують ціни на окремі категорії товарів або пропонують спеціальні умови для придбання кількох одиниць продукції.

Серед таких пропозицій можуть бути:

тимчасові знижки;

акції на другу одиницю товару;

спеціальні пропозиції з обмеженим терміном дії;

щотижневі акційні каталоги;

персональні пропозиції для користувачів мобільного застосунку.

Для покупців це можливість придбати звичні товари дешевше, якщо стежити за зміною цін та актуальними акціями.

Економія не лише на вартості товарів

Окрім звичайних магазинів, мережа розвиває й онлайн-напрямок. Замовлення можна оформити через інтернет, а потім забрати покупки у визначеному місці або скористатися доставкою.

Такий формат особливо зручний для мешканців великих міст, де похід до супермаркету може займати значну частину дня.

Раніше "Телеграф" розповідав, де знаходиться найменший магазин мережі "АТБ"