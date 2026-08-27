Секрет низких цен. Почему товары в "АТБ" дешевле, чем в других магазинах
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Как "АТБ" удается предлагать более доступные цены
Большинство покупателей наверняка не раз замечали, что отдельные товары в "АТБ" можно купить дешевле. Такой подход связан с форматом работы сети и организацией продаж.
В издании "kherson" рассказали, что влияет на формирование цен в супермаркетах.
Как работает формат дискаунтера
"АТБ" развивается по принципу дискаунтера — торгового формата, ориентированного на доступные цены и массовые продажи.
Сеть делает ставку на значительный товарооборот и сокращение расходов. Это позволяет работать с меньшей наценкой на отдельные товары, компенсируя ее количеством покупателей.
Проще говоря, модель построена на том, чтобы продавать больше товаров, а не получать максимальную прибыль с каждой отдельной позиции.
Более доступная альтернатива от самой сети
Значительную часть ассортимента составляют товары собственных торговых марок. Они могут быть более доступной альтернативой продукции крупных брендов.
В таких случаях сеть непосредственно участвует в формировании ассортимента и сотрудничает с производителями на собственных условиях. Это также может влиять на конечную стоимость товара для покупателя.
В то же время цены в разных торговых сетях могут отличаться в зависимости от конкретного продукта. Поэтому собственный бренд "АТБ" не обязательно будет самым дешевым вариантом для каждой покупки.
Скидки, которые меняют цену
Еще один способ привлечь покупателей — регулярные акционные предложения. В магазинах периодически снижают цены на отдельные категории товаров или предлагают специальные условия при покупке нескольких единиц продукции.
Среди таких предложений могут быть:
- временные скидки;
- акции на вторую единицу товара;
- специальные предложения с ограниченным сроком действия;
- еженедельные акционные каталоги;
- персональные предложения для пользователей мобильного приложения.
Для покупателей это возможность приобрести привычные товары дешевле, если следить за изменением цен и актуальными акциями.
Экономия не только на стоимости товаров
Кроме обычных магазинов сеть развивает и онлайн-направление. Заказы можно оформить через интернет, а затем забрать покупки в определенном месте или воспользоваться доставкой.
Такой формат особенно удобен для жителей крупных городов, где поход в супермаркет может занимать значительную часть дня.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится самый маленький магазин сети "АТБ"