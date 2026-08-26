Відстрочку від мобілізації хочуть для ще однієї категорії українців

Країна потребує спеціалістів-реабілітологів

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Українка пропонує надати відстрочку від мобілізації ще одній категорії українських чоловіків. Йдеться про громадян, які здобувають другу вищу освіту (бакалавр або магістр) за дефіцитною та критично важливою спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація" на контрактній основі (за власні кошти).

Відповідну петицію №41/010748-26еп опублікувала на сайті Кабміна Ірина Касілова 25 серпня. Вона пояснила пропозицію тим, що в Україні гострий дефіцит фізичних терапевтів та ерготерапевтів (медичний фахівець із реабілітації, який допомагає людям відновити навички повсякденного життя після травм, хвороб або операцій).

"Мобілізація таких студентів зупиняє підготовку кадрів, які критично необхідні для повернення поранених бійців до повноцінного життя. Масштаби фізичних та психологічних травм серед ветеранів та цивільних вимагають негайного посилення медичної системи", — йдеться у зверненні.

Крім того, такі студенти мають право працювати вже з 3-го курсу. Таким чином, відстрочка дозволить залучити тисячі нових рук до реабілітації поранених уже під час їхнього навчання. Авторка петиції наголосила, що пропонує надавати відстрочку виключно тим, хто вчиться на контракті.

Для розгляду петиції Кабміном вона має набрати 25 тисяч підписів. Станом на момент публікації матеріалу її підтримали 9 осіб. До кінця збору підписів залишився 91 день.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують також надати відстрочку одруженим чоловікам, які ще не стали батьками.