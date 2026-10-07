Є відстрочка, але за кордон можуть не випустити: кого стосується вимога про повернення

Повернутися додому чоловік може будь-якої миті, але є важливий нюанс

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Відстрочка від мобілізації не завжди гарантує вільний виїзд за межі країни. Для чоловіків, які перетинають кордон як такі, що супроводжують певні категорії громадян, діє окреме жорстке правило.

Деталі роз’яснила адвокат Дар’я Тарасенко у своєму Telegram-каналі. За її словами, вимога поширюється на чоловіків віком від 23 до 60 років, які виїхали з України для супроводу повнолітньої з інвалідністю, людини, яка потребує постійного догляду, а також дитини з інвалідністю або важким захворюванням.

Такий супроводжуючий зобов’язаний повернутися до України або разом із підопічним, або раніше за нього. Приїхати пізніше заборонено.

Тарасенко наголошує: норма не стосується тих, хто виїжджає з інших причин – наприклад через вік або на правах батька трьох і більше дітей.

Що буде, якщо супроводжуючий затримався за кордоном

Прямої відповідальності за порушення термінів повернення у законодавстві наразі немає. Притягти людину до відповідальності за сам цей факт не можна – відповідного покарання в законі немає.

Повернутися додому чоловік може будь-якої миті: обмежити громадянина України у в’їзді у власну країну закон забороняє.

Складнощі виникнуть при наступній спробі виїхати за кордон.

За словами Тарасенка, прикордонники практично можуть відмовити у виїзді, якщо в базах з’явиться позначка про порушення термінів повернення минулого разу.

Перешкоди з’являться і тоді, коли чоловік спробує знову супроводжувати ту саму людину, тоді як попередній супроводжуючий все ще перебуває за межами України.

Сама людина з інвалідністю або особа, яка потребує догляду, жодної відповідальності за дії свого супроводжуючого не несе.

Правила повернення до України для супроводжуючих. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як повідомляв Телеграф, власними силами медичні проблеми не гарантують автоматичного дозволу на виїзд з України в період дії військового стану. Адвокати роз’яснили ключові юридичні нюанси та вимоги, що регулюють правила перетину кордону для військовозобов’язаних громадян. Таким чином, будь-який стан здоров’я або статус супроводжуючого мають бути чітко зафіксовані у профільних реєстрах та нормативних актах.