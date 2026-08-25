Склад ТЦК пропонують змінити, а на фронт відправити ще дві категорії людей

Ініціатива також зачіпає мобілізацію жінок

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В Україні пропонують змінити підхід до кадрового формування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ініціатива стосується мобілізаційних заходів.

Відповідну електронну петицію № 41/010727-26 зареєстровано на офіційному урядовому порталі. Оксана Віггінс, ініціатор звернення, пропонує направляти боєздатних працівників ТЦК, які не мають реального фронтового досвіду, до зведених бойових підрозділів з Нацполіцею, а саме ТЦК формувати виключно з військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання бойових завдань та визнані обмежено придатними.

Варто наголосити, що вже зараз на посадах у ТЦК служать ті, хто отримав на війні поранення чи проблеми зі здоров’ям, проте автор петиції наполягає, щоб штат комплектувався виключно за рахунок поранених військовослужбовців.

Крім того, Віггінс пропонує на законодавчому рівні заборонити мобілізацію жінок цивільних професій, а також посилити контроль за дотриманням чинного законодавства під час заходів мобілізації.

Головні прохання до уряду

Переведення співробітників ТЦК на передову: автори пропонують спрямовувати боєздатних працівників ТЦК, які не мають реального досвіду ведення бойових дій, а також співробітників Національної поліції до складу зведених бойових підрозділів на фронт.

автори пропонують спрямовувати боєздатних працівників ТЦК, які не мають реального досвіду ведення бойових дій, а також співробітників Національної поліції до складу зведених бойових підрозділів на фронт. Виключне комплектування ТЦК: закріпити вимогу, згідно з якою штат військкоматів повинен формуватися виключно з військовослужбовців, які втратили здоров’я під час виконання бойових завдань та визнані обмежено придатними.

закріпити вимогу, згідно з якою штат військкоматів повинен формуватися виключно з військовослужбовців, які втратили здоров’я під час виконання бойових завдань та визнані обмежено придатними. Захист демографічного потенціалу: на законодавчому рівні виключити можливість запровадження обов’язкової мобілізації жінок цивільних спеціальностей для підтримки сімей та збереження генофонду.

на законодавчому рівні виключити можливість запровадження обов’язкової мобілізації жінок цивільних спеціальностей для підтримки сімей та збереження генофонду. Посилення нагляду: доручити профільним відомствам забезпечити суворий контроль за дотриманням законодавчих норм під час мобілізаційних заходів.

Збір підписів під цим зверненням стартував 24 серпня 2026 року. Варто розуміти, що текст петиції відображає лише приватну думку її ініціатора. Навіть якщо вдасться за 91 день зібрати необхідні 25 тисяч підписів, уряд сприйме цю ініціативу виключно як рекомендацію, яка далеко не завжди втілюється в реальні закони.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні хочуть радикально змінити підхід до обліку випадків підліткової вагітності. Суть цієї пропозиції полягає в тому, щоб перевести контроль із ручного режиму в автоматичний.