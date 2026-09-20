Платять понад 160 тисяч доларів: кого шукають для роботи в Антарктиді

Контракти в Антарктиді можуть тривати до п’ятнадцяти місяців

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В Австралії шукають працівників, які готові провести кілька місяців на антарктичних станціях. За роботу їм пропонують високу зарплату, проживання, харчування та інші переваги.

Австралійський антарктичний відділ відкриє набір працівників для роботи на дослідницьких станціях у сезоні 2027/2028. Заявки почнуть приймати 1 жовтня 2026 року, а зарплата на деяких посадах разом із антарктичними надбавками перевищує 160 тисяч австралійських доларів на рік, як написали в "lanacion".

Кого шукають для роботи в Антарктиді

Вакансії є у різних сферах — від інформаційних технологій та технічних спеціальностей до логістики, будівництва й обслуговування станцій. Австралія має три постійні антарктичні станції — Кейсі, Девіс і Моусон — а також базу на субантарктичному острові Маккуорі.

Наприклад, для Information Technology Officer базова зарплата в Австралії становить від 89 076 австралійських доларів на рік, а під час роботи в Антарктиді з урахуванням надбавок — від 162 012 доларів. Окремо роботодавець сплачує до 15,4% внесків до пенсійної системи.

Схожі умови передбачені для низки технічних професій. Зокрема, зарплата від 162 012 австралійських доларів в Антарктиді вказана для слюсарів, сантехніків та деяких інших спеціалістів.

В Австралії шукають працівників для антарктичних станцій. Фото: antarctica

Як проходитиме відбір

Конкурс триватиме кілька місяців. Після подання заявки кандидати проходять відбір, технічні співбесіди, перевірки, оцінювання особистих якостей, а також медичний і психологічний скринінг.

Для сезону 2027/2028 заявки прийматимуть у жовтні 2026 року. Технічні співбесіди заплановані на січень–лютий 2027-го, оцінювальні центри — на квітень–травень, а контракти почнуть діяти з червня 2027 року.

Працівники житимуть на віддалених наукових станціях. Фото: antarctica

Що потрібно кандидатам

Вимоги залежать від конкретної вакансії. Наприклад, для IT-фахівців потрібні відповідні технічні навички та досвід, а також готовність працювати з інфраструктурою на віддаленій станції. Для інших посад необхідні професійні ліцензії та підтверджена кваліфікація.

Окремою умовою є проходження медичного обстеження. Кандидати мають відповідати суворим медичним вимогам, оскільки робота відбувається у віддалених умовах, де доступ до медичної допомоги обмежений. Вікових обмежень для участі в конкурсі немає.

Для більшості посад в Австралійській державній службі перевага надається громадянам Австралії. Іноземців можуть розглядати, якщо немає відповідних австралійських кандидатів; для окремих технічних посад необхідний допуск до інформації, який доступний лише громадянам Австралії.

На станціях потрібні IT-фахівці та технічні спеціалісти. Фото: antarctica

Робота передбачає життя далеко від дому

Перед відправленням до Антарктиди працівники проходять обов'язкову підготовку в Гобарті. Залежно від посади та досвіду вона може тривати від двох до 12 тижнів і включає навчання з безпеки, виживання, роботи на станції та життя в ізольованій спільноті.

Контракти можуть тривати від чотирьох до 15 місяців. Працівники живуть на станціях, де разом працюють і проживають невеликі команди, тому від кандидатів очікують готовності до тривалої розлуки з родиною та друзями.

Австралійський антарктичний відділ також покриває низку витрат, пов'язаних із поїздкою та проживанням. Зокрема, передбачені авіаперельоти до Гобарта і назад, проживання під час підготовки та транспортування особистих речей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про можливість пожити в Австралії в обмін на догляд за кіньми, проживання та харчування.