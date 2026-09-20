Україну накриють зливи та шторми: коли і де завдасть удару Чорноморський циклон

Активний південний циклон сформується у районі акваторії Чорного моря

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З початку вересня в Україні переважала стійка погода у межах кліматичної норми. Однак найближчими днями синоптична ситуація зміниться: перехід до метеорологічної осені принесе нестабільність та різкі коливання атмосферного тиску.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, третя декада вересня в Україні розпочнеться з мінливої та контрастної погоди.

У період 21 – 22 вересня дощі охоплять переважно західні, північні та місцями центральні області, не виключені локальні грози. На півдні та південному сході істотних опадів не очікується. Температура вночі становитиме близько +7…+18 °С, днем від +14 °С у західних та північно-західних областях до +25…+27 °С на крайньому півдні, південному сході та Донбасі. Вітер буде переважно південним, західним та північно-західним, 5 – 10 м/с.

Найбільш складна погодна ситуація прогнозується на 23 – 24 вересня. У ці дати на більшу частину території України впливатиме активний південний циклон, який сформується в районі акваторії Чорного моря. Він принесе зливи, у східних та південних областях з грозами, а також сильний штормовий вітер з поривами 17 – 22 м/с, у центральних та північно-східних областях місцями 25 – 27 м/с. Найбільш дощова погода прогнозується у південних, центральних, північних областях. Тут місцями може випасти кількість опадів, що можна порівняти з місячною нормою. У західних регіонах опади та вітер будуть переважно невеликими. Температура повітря при цьому помітно знизиться: вночі коливатиметься в діапазоні +6…+12 °С, вдень близько +12…+17 °С. Лише на крайньому сході повітря зможе прогрітися до +20 °С.

На синоптичній карті представлено активний південний циклон, який зіпсує погоду в Україні 23 вересня

25 – 27 вересня погода почне поступово стабілізуватись, а вітер ослабне. На заході ще місцями збережуться дощі та нижча температура, тоді як у більшості інших областей встановиться мінлива хмарність без істотних опадів із відносно комфортним температурним режимом. Вітер переважатиме південного та південно-східного спрямування. Температура повітря вночі опиниться в діапазоні +8…+14 °С, днем від +18…+20 °С у північних та західних областях до +24…+26 °С у південно-східній половині країни.

В останні дні вересня, 28 – 30 числа, на території України прогнозується переважно суха, тепла та стійка погода. Цьому сприятиме область підвищеного атмосферного тиску та надходження теплого повітря з півдня Європи. Вночі температура в ці дні становитиме +8…+15 °С, днем повітря зможе прогрітися до +18…+25 °С.

Прогноз погоди на третю декаду вересня/Інфорафіка ШІ

Нагадаємо, жовтень в Україні може здивувати контрастною погодою: попри загалом тепле температурне тло, окремі регіони можуть зіткнутися з першими заморозками та снігом. Найбільш ранні зимові прояви традиційно можливі у Карпатах.