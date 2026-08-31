Перекладають відповідальність? Ідея червоних та жовтих тривог у Києві викликала критику

В мережі активно обговорюють це питання

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Українці обурені "геніальною" ідеєю Кабінету міністрів про розподіл тривог у Києві на червоні та жовті. Найбільше людей хвилює питання: хто буде відповідати за жертви внаслідок прильотів "Шахедів".

"Телеграф" зібрав відгуки громадян в мережі. Багато хто з українців не добирав слів.

Відповідальність на бізнес? Нардепи придумали "світлофор" тривог

"Готується окремий план щодо режиму роботи закладів у Києві в умовах нового виду російських атак. Основна ідея — навіть під час безперервних атак ворога забезпечити життєдіяльність міста та економіки", – написала народна депутатка від "Слуги народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, розглядається можливість розділити види тривог. Жовта тривога — дронова атака. Червона — ракетна небезпека. Під час жовтого режиму — робота продовжується або зупиняється на розсуд закладу. Під час червоної — зупиняється все.

"Також пропонується обмежити тарифи таксі під час тривог, розблокувати мости, наземне сполучення зберігається. Про це повідомив на засіданні фракції премʼєр-міністр. Він підкреслив, що нові регламенти ще не ухвалені. Остаточно вирішать найближчими днями", – підсумувала народна обраниця.

Коричнева чи смарагдова? Що пишуть українці

Така пропозиція викликала питання в українців. В мережі цікавляться, чи насправді влучання "Шахеда" (особливо реактивного) не настільки небезпечне, як ракети. Також люди ставлять питання, хто буде винний, якщо будуть жертви – бізнес чи працівники, та зазначають, що це схоже на зняття відповідальності.

"А смарагдової не буде?" – іронізує українка. Цю пропозицію підхопили інші та запропонували подати відповідну петицію.

Хтось запропонував розділити тривоги не на жовту та червону, а на жовту та коричневу. Жарти-жартами, але схоже кияни просто в істериці від такого винаходу уряду.

Інтернет-користувачі не стримують емоцій, викликаних "геніальною" ідеєю, тож багато хто в коментарях вживає ненормативну лексику. Люди нагадують, чим закінчилося те, що в Одесі під час тривоги не зачинявся "Епіцентр".

Нагадаємо, після Дня Незалежності України окупанти значно збільшили кількість атак по Києву. 27 серпня в столиці оголосили 13 повітряних тривог — найбільше за одну добу з початку великої війни. 28 серпня було зафіксовано 12 повітряних тривог (13 з урахуванням тієї, що почалася 27 серпня), 29 серпня — 10, 30 серпня – 11. Під час написання новини у столиці триває 11-а тривога за добу, й можливо, що 31 серпня вона не остання.

Раніше військовий аеророзвідник та блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) назвав 5 речей про реактивні шахеди РФ, які треба розуміти.