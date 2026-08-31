Перекладывают ответственность? Идея красных и желтых тревог в Киеве вызвала критику

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Украинцы возмущены "гениальной" идеей Кабинета министров о распределении тревог в Киеве на красные и желтые. Больше всего людей волнует вопрос: кто будет отвечать за жертвы в результате прилетов "Шахедов".

"Телеграф" собрал отзывы граждан в сети. Многие из украинцев не подбирали слова.

Ответственность на бизнес? Нардепы придумали "светофор" тревог

"Готовится отдельный план по режиму работы заведений в Киеве в условиях нового вида российских атак. Основная идея — даже во время непрерывных атак врага обеспечить жизнедеятельность города и экономики", — написала народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по финансам Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, рассматривается возможность разделить виды тревог. Желтая тревога – дроновая атака. Красная – ракетная опасность. Во время желтого режима работа продолжается или останавливается на усмотрение заведения. Во время красного останавливается все.

"Также предлагается ограничить тарифы такси во время тревог, разблокировать мосты, наземное сообщение сохраняется. Об этом сообщил на заседании фракции премьер-министр. Он подчеркнул, что новые регламенты еще не приняты. Окончательно решат в ближайшие дни", – подытожила народная избранница.

Коричневая или изумрудная? Что пишут украинцы

Такое предложение вызвало вопросы у украинцев. В сети интересуются, действительно ли попадание "Шахеда" (особенно реактивного) не столь опасно, как ракеты. Также люди задают вопрос, кто будет виноват, если будут жертвы – бизнес или работники, и отмечают, что это похоже на снятие ответственности.

"А изумрудной не будет?" – иронизирует украинка. Это предложение подхватили другие и предложили представить соответствующую петицию.

Кто-то предложил разделить тревоги не на желтую и красную, а на желтую и коричневую. Шутки-шутками, но похоже киевляне просто в истерике от такого изобретения правительства.

Интернет-пользователи не сдерживают эмоций, вызванных "гениальной" идеей, поэтому многие в комментариях употребляют ненормативную лексику. Люди напоминают, чем закончилось то, что в Одессе во время тревоги не закрывался "Эпицентр".

Напомним, после Дня Независимости Украины оккупанты значительно увеличили количество атак по Киеву. 27 августа в столице объявили 13 воздушных тревог — больше всего за сутки с начала большой войны. 28 августа было зафиксировано 12 воздушных тревог (13 с учетом начавшейся 27 августа), 29 августа — 10, 30 августа — 11. Во время написания новости в столице продолжается 11-я тревога за сутки, и возможно, что 31 августа она не последняя.

Ранее военный аэроразведчик и блогер Александр Карпюк (Serg Marco) назвал 5 вещей о реактивных шахедах РФ, которые нужно понимать.