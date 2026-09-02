Звичайні подушки йдуть у минуле: нова фішка допомагає звільнити місце у квартирі
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Маленький секрет допоможе багатьом господаркам
На зміну звичайним декоративним подушкам прийшли моделі із прихованими відділеннями для зберігання речей. Вони зручні своєю практичністю, оскільки дозволяють забрати дрібні предмети прямо всередину текстильного аксесуара.
Про це пише Los Andes 142. На перший погляд це звичайні подушки, але головна їхня родзинка — невелика кишеня або більш містке відділення, в яке можна помістити:
- пульт від телевізора;
- навушники;
- зарядка для телефону;
- книги, газети чи журнали;
- дрібні аксесуари;
- тонкий плед;
- невеликі гаджети, наприклад планшет
Такі подушки допомагають економити місце, оскільки вищезазначені предмети нерідко лежать на журнальному столику, на дивані чи тумбі.
При цьому, що важливо, незвичайні подушки не зіпсують інтер’єр, оскільки на вигляд вони схожі на ті, які звичні в будь-якому будинку. Там лише є блискавка чи гудзики для прихованого відділення.
Однак є й важливий нюанс — незважаючи на практичність, робити з подушки у повноцінну скриньку для зберігання не варто. Якщо всередині буде занадто багато речей, виріб незабаром може втратити форму.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дивани йдуть у минуле. "Королю" вітальнею знайшлася заміна.