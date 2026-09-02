Обычные подушки уходят в прошлое: новая фишка помогает освободить место в квартире

Маленький секрет поможет многим хозяйкам

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На смену обыкновенным декоративным подушкам пришли модели со скрытыми отделениями для хранения вещей. Они удобны своей практичностью, поскольку позволяют убрать мелкие предметы прямо внутрь текстильного аксессуара.

Об этом пишет Los Andes 142. На первых взгляд это самые обычные подушки, но главная их изюминка — небольшой карман или более вместительное отделение, в которое можно поместить:

пульт от телевизора;

наушники;

зарядку для телефона;

книги, газеты или журналы;

мелкие аксессуары;

тонкий плед;

небольшие гаджеты, например планшет

Подушка с карманом. Фото: "Телеграф" / ИИ

Такие подушки помогают экономить место, поскольку вышеуказанные предметы нередко лежат на журнальном столике, на диване или на тумбе.

При это, что немаловажно, необычные подушки не испортят интерьер, поскольку с виду они похожи на те, которые привычны в любом доме. На них лишь есть молния или пуговицы для скрытого отделения.

Однако есть и важный нюанс — несмотря на практичность, делать из подушки в полноценный ящик для хранения не стоит. Если внутри будет находиться слишком много вещей, изделие вскоре может потерять форму.

Подушки с карманами. Фото: "Телеграф" / ИИ

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