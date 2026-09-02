Двічі заплатили за товар в "АТБ" через помилку касира? Є два варіанти компенсації

Є чіткий алгоритм вирішення подібної проблеми

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Касир "АТБ" може помилково просканувати один й той самий товар двічі, в результаті чого покупець, не помітивши помилки, заплатить подвійну ціну. В цьому випадку є два варіанти, як магазин може компенсувати витрати.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ". За його словами, якщо касир випадково пробив один товар двічі, а покупець помітив це лише вдома, потрібно повернутися до магазину з чеком. Далі є два варіанти розвитку подій.

"Або йому роблять повернення на цю суму, або він цей товар може взяти повторно", — пояснив робітник мережі.

Чому ціни в "АТБ" нижчі, ніж в інших магазинах

Мережа робить ставку на значний товарообіг і скорочення витрат. Це дає змогу працювати з меншою націнкою на окремі товари, компенсуючи її кількістю покупок.

Простими словами, модель побудована на тому, щоб продавати більше товарів, а не отримувати максимальний прибуток від кожної окремої позиції. Через таку політику ціни в "АТБ" часто нижчі, ніж у інших продавців.

Раніше "Телеграф" розповідав, які товари найчастіше крадуть в "АТБ". Цей список дивує, бо в ньому немає алкоголю, а також, люди намагаються поцупити їжу не лише для себе, але й для своїх чотирилапих улюбленців.