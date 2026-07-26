Покладіть губку в морозилку на ніч: вона точно знадобиться під час відпочинку на природі

Звичайна губка отримала несподіване застосування

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Звичайна губка може бути корисною не лише для миття посуду. Її можна зберігати в морозильній камері.

Заморожена губка може допомогти вирішити одразу кілька побутових завдань. Про це детальніше написало видання Оk Diario.

Секрет дуже простий і полягає у тому, що після замерзання вона перетворюється на компактний охолоджувач, який можна використовувати замість звичайного льоду.

Таку губку зручно покласти до сумки-холодильника, ланч-бокса чи рюкзака. Вона допомагає довше зберігати прохолодними напої та продукти під час поїздок, пікніків або тривалих прогулянок у спеку.

Губка заморожена в морозильці. Фото: Телеграф, згенероване ШІ

На відміну від кубиків льоду, губка має ще одну перевагу — коли вона починає танути, вода не розтікається по сумці. Уся волога вбирається назад у саму губку, тому контейнери та продукти залишаються сухими.

Ще один плюс такого способу — економія. Купувати спеціальні акумулятори холоду не потрібно, адже губка є майже в кожному домі. Після використання її достатньо знову змочити, покласти в пакет і заморозити повторно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо зберігати затискачі для хліба. Їх можна використати в саду та на городі.