Як створити ОСББ у 2026 році: юрист пояснила процедуру, переваги та ризики

До питання спільної власності варто підходити зважено

В Україні власники квартир можуть самостійно керувати багатоквартирним будинком через створення власного ОСББ. Для цього необхідно здійснити кілька послідовних кроків.

Про це "Телеграфу" розповіла адвокат, керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель. Вона зауважила, що така форма управління спільним майном має як переваги, так і деякі ризики.

Що таке ОСББ?

Згідно із Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", ОСББ є юридичною особою, яку створюють власники квартир і нежитлових приміщень для управління та утримання спільного майна будинку. Статтею 4 Закону визначено, що ОСББ створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Які переваги та недоліки має ОСББ?

Юристка наголосила, що створення ОСББ має як переваги, так і ризики. Серед основних плюсів:

фінансова прозорість та контроль за витрачанням коштів;

можливість самостійно обирати підрядників;

участь у програмах енергоефективності та грантових проєктах;

отримання додаткового доходу від оренди спільного майна.

Водночас, за словами Анни Даніель, в цьому питанні є й інша сторона. Разом з перевагами ОСББ має і низку ризиків, серед них:

заборгованість окремих співвласників за внесками;

залежність ефективності роботи від професійності голови правління;

необхідність самостійно фінансувати капітальні ремонти та модернізацію будинку.

Анна Даніель. Фото advokat.daniel/facebook

Як створити ОСББ: 6 основних кроків

За словами адвоката, процедура створення ОСББ не є швидкою. Вона передбачає кілька обов'язкових етапів.

Створення ініціативної групи

Для початку необхідно щонайменше три співвласники, які виступлять ініціаторами створення ОСББ. У новобудовах установчі збори можна проводити лише після реєстрації права власності на приміщення, площа яких перевищує 50% загальної площі будинку.

Повідомлення співвласників

Про проведення зборів необхідно повідомити всіх власників не пізніше ніж за 10 календарних днів.

Проведення установчих зборів

Збори можуть відбуватися як очно, так і у форматі відеоконференції. Для голосування дозволяється використовувати листки опитування, підписані як власноруч, так і за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Голосування та підрахунок голосів

Рішення про створення ОСББ вважається ухваленим, якщо його підтримали власники, які володіють більш як половиною загальної площі будинку. Якщо одна особа володіє понад 50% площі, застосовується принцип "один співвласник — один голос".

Письмове опитування

Якщо голосів не вистачило під час зборів, Закон дозволяє проводити письмове опитування протягом 45 календарних днів.

Реєстрація ОСББ

Після ухвалення рішення уповноважена особа реєструє ОСББ у ЦНАП. Крім того, колишній балансоутримувач або забудовник зобов'язаний передати новоствореному ОСББ технічну та проєктну документацію на будинок.

Створюючи ОСББ люди беруть на себе відповідальність за експлуатацію будинку. Фото ілюстративне

Чи варто створювати ОСББ: що радить юрист

Перед створенням ОСББ мешканцям варто не лише оцінити переваги самостійного управління будинком, а й заздалегідь визначитися з кандидатами до правління, розміром майбутніх внесків та планом утримання будинку. Це може бути найголовнішим питанням в цьому процесі.

"Саме від активності та відповідальності співвласників залежатиме ефективність роботи об'єднання", — наголосила Анна Даніель.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Бразилії мати з дочкою з викинутих скляних пляшок збудували собі семикімнатний будинок площею близько 70 квадратних метрів.