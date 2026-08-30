Ель-Ніньо диктує свої умови: коли синоптики обіцяють сніг в Україні

Погодний фон до кінця року формуватиме антициклон Ель-Ніньо

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Синоптики прогнозують, що осінь 2026 року в Європі буде м'якою та теплою. Проте вже в листопаді на території України можна очікувати похолодання та випадіння мокрого снігу у супроводі сильних вітрів.

Про це пише Pogodnik. Зазначається, що на погоду продовжуватиме впливати антициклон Ель-Ніньо.

За прогнозами метеорологів, у листопаді на більшій частині європейського континенту будуть спостерігатись м'які сезонні погодні умови. Проте зміни найбільше проявлятись з наближенням холодного сезону.

У Західній Європі восени можуть спостерігатися періодичні атлантичні дощі та сильні вітри. Водночас антициклональні інтервали можуть спричиняти туман, низьку хмарність та температурні коливання в Центральній та Східній Європі.

В цей період ймовірність випадіння снігу зростає в Скандинавії, Альпах та Карпатах. Короткочасний мокрий сніг також може досягти Польщі, Чехії, Словаччини, України, країн Балтії та Румунії. Це супроводжуватиметься періодичним та різкими зниженнями температури повітря.

Проте останній осінній місяць може завершитись потеплінням. Температурні показники подекуди сягатимуть вище середньої норми навіть після кількох днів морозів та снігу.

Прогноз погоди на осінь 2026 року. Інфографіка Pogodnik

Як осінь пов'язана з прогнозом на зиму 2026–2027 років

Осінь буде критичним перехідним періодом, оскільки очікується, що Ель-Ніньйо посилиться до свого піку наприкінці року. Таким чином м’яка осінь не гарантує м’якої зими, так само як сильний Ель-Ніньйо не виключає можливості різких спалахів похолодання.

Як Ель-Ніньо впливає на погоду. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

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