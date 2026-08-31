Стала відома чітка дата, коли осінь в Україні заявить про себе

Вересень після паузи ще порадує українців гарною погодою

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У перші дні вересня в Україні очікується суха та тепла погода. Проте вже з 6 вересня прогнозується суттєве зниження температури у всіх регіонах держави.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, це буде зумовлено надходженням прохолодної повітряної маси зі Скандинавії.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Дощі та вітер зіпсують шкільні лінійки в кількох областях: якою буде погода у вересні

Метеоролог наголосив, що похолодання можна очікувати до кінця поточного тижня. Нічні температури знизяться приблизно на 5-10°С.

"Починаючи з 6 вересня в результаті надходження більш прохолодної та свіжої повітряної маси з районів країн Балтії та Скандинавського півострова очікується суттєве зниження температури у всіх регіонах України. Нічні температури знизяться приблизно до +7…+13 °С, вдень +17…+23 °С", — сказав Кібальчич.

За його словами, процес похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром. Також на небі спостерігатиметься підвищена кількість хмарності.

"Приблизно таке температурне тло збережеться до кінця першої декади. Лише у південних регіонах та на Закарпатті поступово потеплішає на 3-5°С", — зазначив Кібальчич.

Ігор Кібальчич

Додамо, що згідно з даними сервісу моніторингу погоди Ventusky погодні умови 6 вересня погіршаться по всій території країни. Температурний фон на всій території знизиться.

Дані сервісу Ventusky

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