Не через дефіцит: українка розповіла, навіщо педагоги скуповують крупи (відео)

Педагогиня розповіла про секрети навчання

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Українці запасаються крупами та іншими продуктами на тлі ударів росіян по складах торгівельних мереж. Проте педагоги скупляють рис із зовсім іншою метою.

Про це розповіла користувачка під ніком krokusha в соціальній мережі ТікТок. За її словами, крупи ідеально підходять для сенсорних ігор.

Жінка розповіла, що все, що потрібно зробити з продуктами — це пофарбувати їх. Вона додала, що в магазині люди часто запитують, а навіщо педагогу стільки крупи.

"Кольоровий рис — один із моїх улюблених матеріалів для сенсорних ігор: простий у підготовці, яскравий і дає безліч можливостей для різних завдань", — пояснила педагогиня.

Вона розповіла, що вдома фарбує крупу в різні кольори. А для фарбування використовує лише харчові барвники.

"А у вас теж буває, що в магазині дивитеся на звичайні продукти й одразу думаєте: "О, з цього можна щось придумати для заняття?" — запитала жінка.

#розвитокдитини #раннійрозвиток #вихованнядітей #дитячийсадок ♬ оригінальний аудіозапис — krokusha @krokusha А потім хтось запитує, навіщо педагогу стільки крупи 😂 Кольоровий рис — один із моїх улюблених матеріалів для сенсорних ігор: простий у підготовці, яскравий і дає безліч можливостей для різних завдань 🌈 Для фарбування використовую лише харчові барвники. А у вас теж буває, що в магазині дивитеся на звичайні продукти й одразу думаєте: "О, з цього можна щось придумати для заняття"? 😄 #вихователь

Що таке сенсорні ігри?

Сенсорні ігри – це будь-які активності, що залучають органи чуття дитини: зір, слух, нюх, смак, дотик. Також до цієї категорії часто відносять ігри з розвитку рівноваги та відчуття положення тіла у просторі.

Сенсорні ігри та активності відіграють велику роль у розвитку дитини від народження:

Сприяють розвитку великої та дрібної моторики;

Стимулюють цікавість до дослідження навколишнього світу;

Розвивають незалежність, критичне мислення і творчість;

Активно стимулюють розвиток мовлення.

А на додаток, це хороший спосіб відволікти малечу від екранів ТВ та гаджетів.

Кольоровий рис. Фото ілюстративне

Ігри з сенсорного розвитку можуть мати потужний терапевтичний ефект:

Як прояв творчості, допомагають зняти стрес і заспокоїтися;

Часто використовуються у роботі з дітьми зі СДУГ, розладами аутичного спектру та іншими фізичними й ментальними складнощами;

Флегматичним малюкам показані для розвитку цікавості до оточуючого світу;

Неспокійним та гіперактивним дітям допомагають впорядкувати думки та розвивають посидючість.

Сенсорні ігрии допомагають в розвитку дитини. Фото ілюстративне

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