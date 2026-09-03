Там продавали італійське морозиво та піцу квадратиками: яким було кафе в парку "Казка" в Сумах

Заклад був популярним

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Сьогодні парк "Казка" в Сумах складно уявити таким, яким він був одразу після відкриття. Колись він являв собою простір із фортецями, скульптурами казкових персонажів, атракціонами, фонтаном і невеликим кафе. Останнє виділялося не лише смачним морозивом, а й інтер'єром.

Фотографіями кафе поділилися у Facebook-спільноті "Суми — історія міста". Кадри 1980-х років дозволяють розглянути деталі інтер’єру та згадати, як виглядав заклад.

Сам парк "Казка" почали будувати 21 квітня 1984 року на заливних луках між річками Сумка та Псел. Офіційно відкрили його 9 травня 1985 року.

Парк "Казка" у Сумах

Будівництво велося силами та коштом сумських підприємств. За окремі об'єкти відповідали різні заводи й установи. Так з'явився цілий комплекс, який мав стати окремим дитячим простором усередині міста. Одним із його елементів стало кафе. Його збудувало ВО "Насосенергомаш". Заклад був невеликим і призначався насамперед для дітей та родин.

Фото: Facebook/Сумі — історія міста

Кафе розмістили безпосередньо всередині парку, поруч із основними атракціонами та ігровими спорудами. Інтер'єр кафе був оформлений у казковому стилі, який відповідав усьому парку.

Уздовж сходів на стінах розташовувалися об'ємні декоративні панно. На них можна було побачити стилізований казковий ліс із деревами. Кам'яні сходи доповнювали дерев'яні поручні та ковані балясини з рослинними мотивами. Для освітлення використовували масивні дерев'яні люстри з різьбленими елементами та білими плафонами, а на стінах розміщувалися ковані бра.

Фото: Facebook/Суми — історія міста

У основному залі стояли масивні дерев'яні меблі — столи та лави з різьбленими спинками й декоративними круглими вирізами. Стелю прикрашали дерев'яні панелі з орнаментом, а стіни були виконані в бордово-коричневих тонах і доповнені арковими нішами. Над столами висіли металеві світильники, стилізовані під старовинні ліхтарі.

Фото: Facebook/Суми — історія міста

Окремою деталлю були вікна. У них використали вітражі з візерунками в жовтих, помаранчевих і червоних відтінках. Зовні віконні прорізи доповнювали ковані ґрати з рослинними завитками. Один із вітражів був виконаний у вигляді казкового замку, розташованого на вершині гори.

Кафе запам’яталося сумчанам не лише інтер’єром. У спогадах жителів збереглися деталі того, що тут купували. За словами місцевих, у кафе завжди брали солодощі та напої. А на другому поверсі продавали італійське морозиво. Покупців було так багато, що черга могла тягнутися з другого поверху вниз. Також відвідувачі згадують піцу квадратиками.

Фото: Facebook/Суми — історія міста

У другій половині 1990-х парк почав занепадати. Частина його початкових споруд була втрачена. Зокрема, згоріла дерев'яна фортеця. З часом старі об'єкти парку зникли або були замінені.

У 2008 році майно парку передали КП "Сумикомунінвест". Після цього тут проводили локальні ремонти. У парку планувалася масштабна реконструкція, але її так і не провели.